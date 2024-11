Az őszi faápolási munkák tárgyában tett közlemény szerint Kecskemét közterületein több mint 80 ezer fa él. Az állománynak városi épített környezetben, közművek, épületek, aszfaltrétegek, betonvályúk, sittes, tápanyagban szegény, tömörödött talajban kell boldogulnia. Életkörülményeik nem vethetők össze a természetben, erdőben élő társaikéval; sokkal gyakoribbak a sérülések, megbetegedések.

Őszi faápolási munkák kezdődnek Kecskeméten

Fotó: Shutterstock

Több fa is kipusztult a városban

A köztéri fáknak a mostoha városi körülményeken felül az egyre szélsőségesebb időjárási viszonyokkal is meg kell küzdenie. Az évről évre fokozódó légköri aszály egyre több, köztük sok fiatal egyed pusztulását okozza a rendszeres locsolás ellenére is.

Sajnos, a közelmúltban további, előre nem látható okból (pl. gyökérkorhadás) több káresemény is keletkezett, így fokozott tempóban végzik az egyértelműen veszélyes fák kivágását, illetve a faállomány további vizsgálatát.

Közel 50 fát távolítanak el

A város legelső sétatere, az 1834-ben Gyenes Mihálynak köszönhetően kialakított, majd róla elnevezett tér, amely az egyik legszebb, legzöldebb, legforgalmasabb közterünk, szintén érintett a fakivágásokban.

A XIX. században lecsapolt Déllő tó helyén kiépített tér talaja az átlagosnál nyirkosabb, növényzete igen sűrű, emiatt a fák magasra nyúltak, hogy elegendő fényhez jussanak. Több tucat közülük mára elöregedett, megbetegedett, korhadttá vált. Nagyobb viharban – ahogy tavasszal is megtörtént – veszélyessé válhatnak. A tér fáit folyamatosan figyelemmel kísérik és ápolják – közölte a KVÜ.

A mostanra tervezett nagyobb munkálatot is faápoló szakmérnök és a városi főkertész alapos vizsgálata előzte meg. A tér látogatottságára tekintettel, a kár- és balesetveszély megelőzése érdekében a kockázatosnak ítélt közel 50 egyedtől kell megválni. A feladatot azonnal el kell végezni, hiszen nemcsak gyalogos és kerékpáros ösvény fut keresztül a zöldfelületen, de népszerű játszótér is működik ott. A téren és környezetében levő további fák szárazoló metszését, koronaalakítását is elvégik, hogy minimálisra szorítsák az ágak letörésének veszélyét. A metszési felületet fasebkezelő géllel látták el, hogy a fákat megóvják az utólagos fertőződéstől.