A Hírös Agóra Kulturális és Ifjúsági Otthon idén is színes programsorozatot állított össze a téli fesztiválra. Ezúttal is lesz óriáskerék Kecskeméten. A berendezést a napokban állítják fel, így a Téli Csodaország és Kecskeméti Advent 2024 elnevezésű fesztivál kezdetével egy időben, péntektől üzembe is áll.

Javában zajlanak a téli fesztivál előkészítő munkálatai, több bódé már a helyén van. Emellett közel tízfős csapat dolgozik azon, hogy idén is legyen óriáskerék Kecskeméten. A Horváth Élménypark Kft. berendezésének alapzata már az előző héten megérkezett a kecskeméti főtérre, ahol rövid idő alatt fel is építik a közkedvelt turisztikai látványosságot. Idén még látványosabb lesz az óriáskerék Kecskeméten

Fotó: Vizi Zalán – Az óriáskereket a terveink szerint csütörtök estére felépítjük, és pénteken 15 órától, a téli fesztivál első napjától már fel is ülhetnek rá a vendégek – nyilatkozta hírportálunknak a helyszínen Horváth János, a Horváth Élménypark Kft. ügyvezetője. Az óriáskerék Kecskeméten nem lett drágább Horváth János közölte, nem emeltek árat, ugyanolyan árszabással fog üzemelni az óriáskerék, mint tavaly. – Harmadik éve töltjük a karácsonyi időszakot Kecskeméten, és nagyon pozitívak a visszajelzéseink. Azt tapasztaljuk, hogy a kecskemétiek szeretik az óriáskereket. Árat nem emeltünk, a gyerek kétezerötszáz, a felnőtt jegy háromezer forintba kerül – mondta az ügyvezető, hozzátéve, hogy ezért az összegért négy-hat perces élményben lehet része a látogatóknak. Mindenki három kört tehet meg egy jeggyel az óriáskeréken, de a menetidő a vendégek számától függően változhat. Rászoruló gyerekek is élvezhetik az óriáskereket Mikulás idején, december 5-én és 6-án a gyerekeknek kedvezményesen, ezer forintért lehet megváltani a belépőket. Emellett rászoruló gyerekeknek is szerettek volna az üzemeltetők kedveskedni, így több száz ingyen jegyet bocsájtottak a Hírös Agóra rendelkezésére, hogy azokat rászoruló gyerekek között szétosszák. Ugyanaz az óriáskerék, mégis látványosabb Bár ugyanazt az óriáskereket állítják fel Kecskemét szívében, mégis tartogat idén újdonságokat ez a turisztikai látványosság. – Látványtechnikában bővült a berendezésünk. A kerék minden küllőjén több száz LED világítás lett felszerelve, melyek egyedi motívumokat, különböző effekteket fognak tudni megjeleníteni. Így távolról is látványos lesz az óriáskerék – mondta az üzemeltető.

Épül az óriáskerék Kecskeméten Fotók: Vizi Zalán

Az óriáskerék Szlovákiából érkezett Kecskemétre. Ősszel Párkányban, a bazilikával szemben volt felállítva, míg előtte Erdélyben, a Parajdi Sóbányánál ülhettek fel a látogatók erre az óriáskerékre.

A Téli Csodaország és Kecskeméti Advent 2024 fesztivál pénteken kezdődik. Az óriáskerék Kecskeméten január 5-ig használható. Hétköznapokon 15 és 21, hétvégén 10 és 22 óra között, de a nyitva tartás az időjárás miatt változhat. Erről mindig naprakész információkat a Hírös Agóra fog közölni a közösségi médiában vagy a honlapján.

