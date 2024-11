Az önkéntes madármentő az iskola egykori diákja

A Platán iskola közössége madárbarát iskolaként, Meizl Ferenc alapító igazgató elévülhetetlen értékeinek örököseként fontosnak tartotta, hogy a kezdeményezés mellé álljon. Az iskola közössége egyébként is rendszeresen szervez jótékonysági akciókat, ezúttal is nagy lelkesedéssel álltak az ügy mellé – nyilatkozta hírportálunknak Szunyi Anikó. Elmondta, szendvicseket, palacsintát, sült tököt, sült gesztenyét és libazsíros kenyeret, valamint egyedi madárbarát kitűzőket készítettek és árultak pénteken 8-17 óra között több helyszínen is. Az így befolyt támogatással segítették Udvardi István önkéntes madármentő munkáját.