Nyugállományú honvédeket köszöntöttek Kecskeméten. Dr. Kutnyánszky Zsolt, a Honvédelmi Minisztérium védelmi stratégiáért és humánpolitikáért felelős államtitkára köszöntőjében örömét fejezte ki, hogy Kecskeméten lehet, ahol már 300 területvédelmi tartalékos csatlakozott a honvédséghez, és a közelmúltban az Embraer szállítógéppel is gazdagodott a honvédség.

Dr. Kutnyánszky Zsolt államtitkár köszöntötte a nyugállományú honvédeket

Fotó: Bús Csaba

Kiemelten fontos a kapcsolatápolás a nyugállományú honvédekkel

Az államtitkár hangsúlyozta: a minisztériumnak és a honvédségnek kiemelten fontos a nyugállományú honvédekkel és a honvédségi nyugdíjasokkal ápolt szoros kapcsolat, melyben támaszkodhatnak tudásukra és tapasztalatukra a hadsereg megújításának folyamatában. Azt is fontosnak tartják, hogy ebben az életszakaszukban is érezzék, hogy még mindig a honvédség nagy családjába tartoznak, aminek tagjait a bajtársiasság, a hazaszeretet, az elkötelezett szolgálat fűzi össze. Az Obsitos Program keretében pedig szövetséget ajánlott a kormány a nyugállományú szervezeteknek annak érdekében, hogy együtt építsék a jövő haderejét.

A Magyar Honvédség elkötelezett a béke mellett

Az államtitkár elmondta: amellett, hogy elkötelezettek a béke mellett, kötelességük folytatni a haderőfejlesztési programot. Ezzel párhuzamos át kell strukturálni a honvédséget, melyhez igazodik a tiszt- és az altisztképzés is.

Fontos a hazai hadiipar

Kutnyánszky Zsolt kifejtette, hogy az Ukrajnában dúló háború rámutatott a magát minden helyzetben ellátni képes hazai hadiipar fontosságára. – Mindegyik területen hatalmas előrelépést tettünk. A zalaegerszegi gyártósorról idén nyáron gördült le az első magyar gyártású Lynx gyalogsági harcjármű, a várpalotai lőszergyárának átadásával önellátó a 30 milliméteres közepes kaliberű lőszergyártás terén – hangsúlyozta az államtitkár.

Tizenegyezer kadét tanul hazánkban

Az államtitkár arról is szólt, hogy a személyi állomány terén is van ok a büszkeségre: október 12-én 1179 újonnan toborzott önkéntes tartalékos tett esküt. A toborzó kampány hónapja alatt 2951-en csatlakoztak az önkéntes tartalékos alakulatokhoz, ennyien kötöttek szerződést, ami a honvédség modernkori történetének legjobb eredménye. Ezt azt jelenti, hogy a fiatalok számára is egyre vonzóbb a honvédség – vonta le a következtetést az államtitkár, hozzátéve, hogy Magyarország minden új katonájával egyre erősebb és biztonságosabb lesz. A honvédelmi nevelés keretében pedig több mint 11 ezer kadét tanul.