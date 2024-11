A nők a hajuk színében és formájában is mindig valami másra vágytak, csakúgy mint manapság. Nem is kell az egerek lakta rizsporos parókákig visszanyúlnunk a hajviselet történetében, amelyeket vonzónak vagy épp iránymutatónak tartottak akkoriban. Napjainkban is láthatunk meglepő frizurákat, ezek látványához viszont sokszor elég csak az utcán nyitott szemmel közlekednünk. A múlt század frizurakölteményei azonban fáradtságosabb munka és olykor furcsa praktikák árán készültek el. Például ilyen volt az ülve alvás kínzó gyakorlata is, így parókakompozíciójukat nem kellett minden nap újra és újra a fejük tetejére felépíteni. Múltidéző írásunkban a fortepan.hu fotóival most mutatunk néhányat a 20. század legmeghatározóbb női hajviseleteiből.

Mosonmagyaróvári Mezőgazdasági Gépgyár, titkárság. (1965) A fejtetőn lévő tupírozott konttyal kezdődött a nőies jegyek kihangsúlyozása.

Forrás: Fortepan / Kotnyek Antal

A női hajviselet változása a 20. század első felében

A női frizurák már a huszadik század első pár évtizedében drasztikus változáson mentek keresztül. Egyre nyitottabbak lettek a rövidebb hajviseletek iránt. Úgy formálták a hajukat, hogy az rövidebbnek tűnjön, ezt sok fürttel és lágy hullámokkal érték el, melyek körbeölelték arcukat.

Az 1900-as évek elejétől a hölgyek körében igen népszerű volt a fémből készült hajsütővas használata, melyet nyílt láng fölött forrósítottak fel. Már akkoriban is ez a módszer volt a tökéletesen beállított és tartós hullámok titka. Sokszor a saját hajuk mellett póthajat is használtak, hogy elérjék a kívánt és elvárt stílust.

Egy-egy női hajviselet elkészítése ezzel a módszerrel nem volt veszélytelen vállalkozás, hiszen könnyen égési sérüléseket szerezhettek a hölgyek

Fotó: shutterstock.com / illusztráció

Később már nem csak a formázással érték el a kívánt hatást, hanem ténylegesen rövidre vágatták a hajukat, amit bob-stílusnak hívtak. Ezt a frizurát egyenesen és hullámosan is viselték, sokszor kisebb csatokkal, kendőkkel, vagy kalapokkal is feldobták azt.

Az évek előrehaladtával azonban lemondtak a kiegészítőkről, helyette még extrémebb formázásba kezdtek. A lökhárító frufru és az s-hullám voltak a csúcson ezekben az időkben.

Hajviselet 1944-ből

Forrás: Fortepan / Lissák Tivadar

Frizuradivat az 1950-es évektől

A korábban fiatalos stílusnak tekintett rövid frizura mostanra már nőies és felnőtt hajviseletként volt jelen az 1950-es években, viszont a nőiesebb, hosszabb frizurák után újra megnőtt az igény. Az 1960-as évek frizuradivatja azonban drasztikus változásokat hozott. A rövidebb hajat is terjedelmes stílus jellemezte, a fejük tetején legömbölyítették a frizurát, vagyis hátrafésülték és hajlakkot fújtak rá. Jó sok hajlakkot. A fejtetőn lévő tupírozott konttyal kezdődött a nőies jegyek kihangsúlyozása.