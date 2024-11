Az ÁGOTA Közösség részét képező ÁGOTA® Alapítvány és a Szeged-Csanádi Egyházmegye Szent Ágota Gyermekvédelmi Szolgáltatója két évvel ezelőtt végzett egyedülálló reprezentatív kutatást, amely a családjukból kiemelt gyermekekről gondoskodó nevelőszülőket vizsgálta országos hatókörben. Ma Magyarországon a gyermekvédelmi gondoskodásban élő gyermekek és fiatalok 70 százaléka nevelőszülői családokban él. 2022-ben 5500 fő végezte a nevelőszülői hivatást, közülük 1259 főt választottak ki úgynevezett egyszerű véletlen mintavétellel, őket keresték fel a kérdezőbiztosok.

Nevelőszülők Magyarországon címmel jelent meg könyv

Fotó: ÁGOTA Alapítvány

A nevelőszülők kihívásairól is beszámol a kutatás

A kutatás eredményei ma már kézbe vehetők, bárki által megismerhetők, ugyanis megjelent a Nevelőszülők Magyarországon című könyv, amely részletesen bemutatja a szociológiai vizsgálatot és annak eredményeit. – A hiánypótló kutatás közelebb visz a nevelőszülői rendszer megismeréséhez, valamint a nevelőszülők társadalmát érintő kihívások feltérképezéséhez. Ezzel pedig új ismeretekhez juttatja a szakmát, többek között biztos alapot nyújt ahhoz, hogy a nevelőszülői toborzást új alapokra helyezzük – magyarázta Dr. Kothencz János, a kutatás vezetője, címzetes egyetemi tanár, szociológus, pedagógus, egyben az ÁGOTA Közösség vezetője.

A könyv megjelenésének a célja, hogy minél többen ismerhessék meg a szociológiai vizsgálat eredményeit.

A Dr. Kothencz János, Dr. Feleky Gábor és Lőrinczi János által jegyzett könyvet az érdeklődők ki is kölcsönözhetik majd, a nagyobb városok könyvtárpolcaira is felkerülnek a példányok. A korábbi évtizedek kutatási gyakorlatához hasonlóan a mostani publikáció is ingyen hozzáférhető mindenki számára – olvasható a sajtóközleményben.

A Nevelőszülők Magyarországon című könyv elérhető az ÁGOTA® Alapítvány és a Szent Ágota Gyermekvédelmi Szolgáltató weboldalain.