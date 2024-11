A legutóbbi népszámlálás 9 millió 604 ezer személyről adott hírt 2022-ben. Ez 1 millió 105 ezerrel kevesebb hazai polgárt jelent, mint volt 1980-ban. A népességszám 1980-ban 10 millió 709 ezer fővel érte el a legmagasabb értékét, azóta viszont folyamatosan csökken. Ennek legfőbb oka, hogy a halálozások száma meghaladja a születésekét. Minderről a Központi Statisztikai Hivatal (KSH) tett közzé egy elemzést.

A népszámlálás során kiderült, hogy csökkent Bács-Kiskun lakossága

Fotó: shutterstock.com / illusztráció

Területi részletességgel készült elemzés

A népszámlálási adatok legnagyobb értéke a teljes körű adatgyűjtésnek köszönhető területi részletesség. Népszámlálási atlasz című kiadvány a 2022. évi, valamint korábbi cenzusok adatainak felhasználásával, térképek és diagramok segítségével nyújt részletes területi képet az ország népességének társadalmi helyzetéről és életkörülményeiről.

A KSH kiadványa 8 tematikus fejezete több mint 130 térképpel és ábrával segíti térben és időben nyomon követni az elmúlt időszak változásait. A kiadványban jól nyomon követhetőek a városok, községek adatainak feldolgozása. Például látható, hogy az elmúlt évtized népességcsökkenése eltérő módon érintette az ország különböző térségeit. A természetes fogyás mértéke Szabolcs-Szatmár-Bereg és Pest vármegyében volt a legkisebb, Békésben a legnagyobb. A vándorlási folyamatok legnagyobb nyertesének Pest vármegye számított, Borsod-Abaúj-Zemplén népességmegtartó ereje bizonyult a leggyengébbnek.

Népszámlálás 1870-ben

A most is sűrűn lakott Budapest és Győr-Moson-Sopron vármegye mellett 1870-ben, az első hazai népszámlálás idején, az ország legsűrűbben lakott vármegyéi közé tartozott a ma már az átlagosnál ritkábban lakott Tolna és Csongrád-Csanád is. Pest vármegye 1870-ben még átlagos népsűrűségűnek számított, a fővároshoz kötődő 20–21. századi szuburbanizáció hozta létre a jelenlegi nagy népességtömörülést. 1870-ben Bács-Kiskun volt a legritkábban lakott vármegye, csak ezt követően indult meg az akácosok, a szőlőskertek és a gyümölcsösök telepítésével párhuzamosan a homokhátsági puszták benépesülése. Bár ma Bács-Kiskun lakossága közel félmilliós, a 8400 kilométeres területen ez a létszám nem jelent nagy népsűrűséget. A legtöbben arányosan a Kecskeméti járásban élnek, ezt követi a Bajai járás, a többi kistérségünkben jóval alacsonyabb az arányszám. Például a kecskeméti térség területe 1212 négyzetkilométer, a lakosság száma pedig közel 160 ezer. A tőle délre fekvő Kiskőrösi járás 1130 négyzetkilométert számlál, de a lakossága csak közel harmada a megyeszékhely térségének.