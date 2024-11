A hét első napján is izgalmas cikkeket hoztunk olvasóinknak. Bűnestekről és egy súlyos motorbaleset utáni felépülésről is írtunk, ahogy megmutattuk olvasóinknak azt is, milyen volt Kecskeméten a nemzeti gyásznap alkalmából rendezett megemlékezés.

Megemlékeztek Kecskeméten 1956 hőseire a nemzeti gyásznapon

Fotó: Bús Csaba

Két balesethez is riasztották a mentőhelikoptert

Hétfőn először a 44-es főútra, majd Szalkszentmárton határába riasztották a mentőhelikoptert.

Súlyos motorbaleset után amputálták a lábát, ma protézissel edz Trisz Zoltán

Tavaly augusztus 13-án történt a súlyos baleset. Trisz Zoltán bekerült a klinikára a motorbaleset után. Több műtéten esett át, a sokadik után elfertőződött az egyik lába, ezért amputálták. Bár az első napokban nehezen fogadta el, hogy amputálták a lábát, később úgy döntött, nem hagyja el magát. Elsősorban a három lányának szeretne példát mutatni. Már féléve rendszeresen edz a Silver Fit edzőteremben, ahol Ralbovszki Valéria nemzetközi fitnesz edző foglalkozik vele.

Színházi előadáson keresztül ismerhették meg a bűn világát a kecskeméti diákok

Crash néven színházi előadást tartott a Bács-Kiskun Vármegyei Rendőr-főkapitányság. A rendőrség és a Kecskeméti Katona József Nemzeti Színház együttműködésében, a Bács-Kiskun Vármegyei Bűnmegelőzési Tanács támogatásával rendezett színházi előadás a bűnmegelőzés jegyében zajlott.

Elkészült a Csanyi úti kerékpárút Félegyházán

Elkészült és már használják is a biciklisek Félegyháza új kerékpárútját a Csanyi úton. Az út megépítésével biztonságosan, a gépjármű-forgalomtól elkülönítve közlekedhetnek a kerékpárosok a város egyik legforgalmasabb útvonalán.

Elkészült Félegyháza új kerékpárútját a Csanyi úton

Fotó: Vajda Piroska

Varga Bence mindig a mosolyért dolgozik a kapuban

A KTE kapusa Pakson 100. tétmérkőzésén állt a kapuban, a szép jubileum alatt pedig számos nagy élmény érte lila-fehérben. Varga Bence a sikerekről, és filozófiájáról is vallott, emellett azt is elmondta, mit kell tenniük azért, hogy kijöjjenek a mostani gyengébb periódusból.

Kevesellte a bérét, ezért meglopta a munkaadóját

Bosszút akart állni munkaadóján, ezért a Csemőn lévő telephelyéről félmillió forint értékben vitt el szerszámgépeket egy 20 éves férfi, a ceglédi rendőrök egy napon belül elfogták.