Folytatjuk a kecskeméti utcanevek történetét, melyhez most is Levéltári oldalon is olvasható, Erdélyi Erzsébet A politikus térhódítása a kecskeméti utcanevekben című írását hívtuk segítségül. A kecskeméti múltidéző sétánkat Sebestyén Imre gyűjtő hagyatékában lévő korabeli képeslapok illusztrálják.

Forrás: Sebestyén Imre hagyatéka

Korábbi írásainkban a kecskeméti utcanevek kialakulási trendjét, változásait 1850-től kezdve bemutattuk az 1900-as évek elejéig. Most folytatjuk a 20. század közepi eseményekkel. Az 1930-as években jellemzően a trianoni események ihlették az elnevezéseket, például város és folyónevekkel.

A csaták is megihlették a névadókat

Kecskeméten régen tizenegy részre volt felosztva és mégis egy-egy részt tizednek neveztek. Az 1930-as években az V. tizedben a Fehér és Kerekes utcák közötti utcát a világháború alatti győzedelmes csaták emlékére Uzsoki utcának nevezték el. A VII. tizedben a villanytelep és a vasgyár közötti utcát Nándorfehérvár utcának, a villanytelep és az állami kislakások között lévő utcát a Murányi vár emlékére Murányi utcának keresztelték.

Muszály városrészben is sok új név született

A VIII. tizedben a Garai utca és a Szegedi út között lévő utca a Bukovinában élő, elszármazott magyarokra való emlékezésül Csángó nevet kapta. A Muszályban kialakított új utcákat pedig egyrészt a világháború alatt történt orosz betörés alkalmával elpusztult és Kecskemét város közönsége áldozatkészségéből újra felépített község emlékére Felső Komarnok utcának, másrészt az elszakított területeken lévő hegyszorosok emlékére Bodzai, Tölgyesi, Gyimesi és Ojtozi utcának nevezte el a közgyűlés.

Rendőrfaluban az elszakított területeknek állítottak emléket

A VIII. tized mellett elterülő, Rendőrfalu el nem látott utcáit az elszakított területeken lévő városokra való emlékezésül Zsolnai, Eperjesi, Lévay és Aradi utcának, míg a IX. tizedhez tartozó, a műkert melletti úgynevezett Lázár-telepen keletkezett utcákat, – ugyanazon elgondolás alapján – Bártfai, Rozsnyói és Zentai utcának keresztelték el.