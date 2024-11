Mint írtuk a kecskeméti utcanevek gyakran változtak az elmúlt több mint 170 évben. Az első hivatalos utcanevek 1850-ben születtek, majd folyamatosan változtak, például politikai nyomásra, lakossági kérésre. A múltidéző séta cikkünk forrása most is Erdélyi Erzsébet A politikum térhódítása a kecskeméti utcanevekben című írása volt, mely a vármegyei levéltár honlapján is olvasható. Illusztrációkat Sebestyén Imre gyűjtő hagyatékában lévő korabeli képeslapjaiból válogattunk hozzá.

Múltidéző séta során kitekintünk Kecskemét belvárosára is, ez a képeslap az 1960-as években készült

Fotó: Sebestyén Imre hagyatéka

Visszatekintés a jelentős hatásokra

Az utcanévadásban nagy változást hozott a 20. század eleje, majd Trianon. Utóbbinak nagy hatása volt az utcanévadásra, elcsatolt városok, folyóvizek, vármegyék nevei jelentek meg. Trianon traumája és az elszakított részek utáni sóvárgás országszerte arra késztette a közterületek elnevezőit, hogy ne hagyják a tudatból kiveszni Nagymagyarország eszméjét.

A kecskeméti utcanévadásokra nagy kihatása volt az 1945-ös politikai rendszerváltásnak, az utcanévadást tíz éven keresztül kizárólag a politikai érdekek irányították. Az 1945-ös rendszerváltoztatás az utcanevekben az 1950-es évek végére teljesedett ki. Időutazásunkat e kortól folytatjuk.