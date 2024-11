A múltidéző retró fotók között most is akadnak különlegességek, például az egyik fénykép Petőfi iskola régi kollektíváját örökítette meg, 40 évvel ezelőtt. Ez a fotó sok pedagógusban vagy egykori kecskeméti Petőfis diákban is kelthet majd nosztalgikus pillanatot. A régi folyamőrök fotója pedig több mint száz évvel ezelőtti világba kalauzolják el a megsárgult fényképek kedvelőit.

A múltidéző retró fotók fiatalokat, időseket egyaránt nosztalgikus hangulatba hozhatnak

Páhiról Andrássy Gyula családi albumában található ez az újabb száz éves fotó, mely édesapja testvérét örökítette meg társaival. A Dunánál dolgozó folyamőrök fényképet régóta őrzi olvasónk. Édesapjának két testvére is folyamőr volt.

Kecskemétről Balogné Imrefi Anna ballagási fotójával nosztalgiázik. Kunszentmiklóson végezte általános iskolai tanulmányait. Ez a fotó 1973-ban készült a ballagásán, ő középen látható. A 8 A. osztályba járt. 1973 őszén került Kecskemétre, az Országos Nevelő Intézetbe, illetve megkezdte középiskolás tanulmányait a Bányai Gimnáziumban.

Németországból Turáni Endre régi iskolai emlékét osztotta meg. Kecskemét-Hetényegyházán született, a felső tagozatot 1962-65 között Kecskeméten, az Országos Nevelő Intézetben (ONI) végezte. Nagyon szeretett ott lakni és tanulni. Ez a fénykép kedves iskolás társairól készült.

Ágasegyházáról Szórád István nyugalmazott tanár, díszpolgár pedagógus pályafutása során sokszáz fényképet gyűjtött össze. Ezek között található ez a régi farsangi mulatságos fotó is.

