A borosta mindenkinek jól áll

Habár a Movember mozgalom egyre nagyobb teret hódít, az viszont a hétköznapokban ritka, ha valaki csak bajuszt növeszt. – Kevés vendégünknél tapasztaljuk, hogy csak bajusza lenne. Talán most a borosta a legmenőbb, hiszen ez szinte minden férfinek jól áll fejformától függetlenül. A szakálltípusok közül az előre hosszabbodó, átmenetes a legtrendibb, magyarul amikor a pajesztól az állcsúcsig egyre hosszabb az arcszőrzet – mondta Romhányi Adrián.

Persze – mint mindenhol – itt is vannak újító, hagyományos és vagány stílusok, elég csak a kecskeszakállra gondolni. A nagyvárosokban megjelent a színes szakáll is, valamint a Van Dyke stílust is kedvelik, ami a kecskeszakáll és a bajusz kombinációja. A legnépszerűbb viszont valóban a könnyen kezelhető fazonok, így a borosta, amely praktikus és mindig divatos.