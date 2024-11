A Mézes Reggeli az Országos Magyar Méhészeti Egyesület kezdeményezésére indult el, amit a méhészek minden év november harmadik hetében, agy annak közelében tartanak. Kis Miklós a napokban a kiskunfélegyházi Dózsa György Általános Iskola és a petőfiszállási Petőfi Sándor Általános Iskola 2. és 3. osztályos tanulóinak tartott kóstolóval egybekötött interaktív előadást, melynek keretében a gyerekek közelebbről megismerkedhettek a méhek és a méhészek életével.

A Mézes Reggeli elnevezésű programhoz minden évben csatlakozik a petőfiszállási oktató és méhész, Kis Miklós.

A kisdiákok a rendezvényeken megismerték a méhek hasznos munkáját, a kaptár lakóinak felépítését és biológiáját, a méhész mindennapi tevékenységét, eszközeit és természetesen a végeredményt, a mézet és annak hasznos tulajdonságait egyaránt. A gyermekeknek és tanítóknak is nagyon ízlett a kóstoló, amelyet akác-, napraforgó- és hársméz, valamint virágpor alkotott.

A program keretében az iskola minden diákja és dolgozója kapott egy-egy kis kóstolót, illetve egy kitűzőt, amelyen az Én is mézet eszem! felirat áll.

A bemutató óra szerves részét képezte egy rajzpályázat, amely „Méhek élete, élet a méhekkel” témába hirdettek meg. Osztályonként az első három helyezett oklevélben és ajándékcsomagban részesült.

Kis Miklós előadásában arra ösztönözte a gyerekeket, hogy építsék be a mindennapi étkezésükbe a mézet és szüleiket is ösztönözzék arra, hogy 1-1 kiskanál mézzel édesítsék a teát, a kávét, vagy akár a süteményeket. A mézet pedig helyi termelőktől vásárolják meg a környezetükben és a helyi piacokon, ezzel is támogatva a nehéz helyzetben lévő ágazatot.

Kis Miklós a napokban az iskolásoknak kóstolóval egybekötött interaktív előadást tartott

A Mézes Reggeli évről évre népszerűbb

A Mézes Reggeli kezdeményezés Szlovéniából indult és mára Európai Mézes Reggelivé bővült. Hazánkban 2014. november 21-én volt az első hasonló program az ország 19 megyéjében és Budapesten, összesen 67 iskolában, ahol a helyi méhészegyesületek, termelők és a megyei szaktanácsadók segítségével a gyerekek megismerkedhettek a leggyakoribb hazai mézfajtákkal és meg is kóstolhatták azokat. A program évről-évre egyre nagyobb népszerűségnek örvend. Az esemény célja a mézfogyasztás népszerűsítése mellett, felkelteni a fiatalok figyelmét a mezőgazdaság, az egészséges táplálkozás és a természeti értékek iránt.