A Menedékváros Kiskunmajsa külterületén működik a Baptista Menedék Szolgálat fenntartásában. A katonai panellakásokban kialakított létesítményben jó illatú rend és tisztaság fogadott bennünket. Az épületet színesre festett falak, mesehősökkel díszített termek teszik még otthonosabbá. Az ott dolgozók arra törekszenek, hogy olyan légkört alakítsanak ki az ellátottaknak, amiben jól érzik magukat – mondta az intézmény vezetője hozzátéve, hogy a hideg hónapok beköszöntével már megtelt a Menedékváros.

Tóthné Frank Anikó, Menedékváros vezetője

Fotó: Pozsgai Ákos

Tóthné Frank Anikó örömmel mesélt a munkájukról és a Menedékvárosról. Elmondta, országos befogadású intézményként mindenhonnan érkeznek hozzájuk otthontalanok, bántalmazott anyukák és gyerekek. A Menedékváros magába foglalja a családok átmeneti otthonát, a hajléktalanok átmeneti szállását és a népkonyhát. Az intézmények külön lépcsőházakban, de mégis egységként – mint egy nagy család – működnek. Van tágas étkezőjük és társalgójuk is, ami egyben könyvtár és imaterem. Itt szokták megtartani a különböző ünnepeket, istentiszteleteket, gyerekfoglalkozásokat. De van a Menedékvárosnak saját sírkertje is, ahol az otthonban elhunytakat (akik korábban kérték) helyezik végső nyugalomra és a halottak napi megemlékezést is ott tartják.

A családoknak saját életterük van a Menedékvárosban

Az egyes lépcsőházban van a 40 férőhelyes a családok átmeneti otthona. És van két külső férőhelyes lakásunk is, ahol 11 személyt tudunk elhelyezni. Ennek az a célja, hogy az ellátottak könnyebben szokjanak vissza a társadalmi környezetbe. Nálunk a családok átmeneti otthonában is lakásokban vannak elhelyezve a családok, ami országosan is ritkaságnak számít. Általában egy szobát kapnak és a közös fürdőszobán, konyhán osztozkodnak. Nagyon ritka, hogy a családoknak saját életterük legyen, mint nálunk – részletezte Anikó. A családok átmeneti otthonában másfél évig, a külső férőhelyen pedig akár három évig is maradhatnak a családok. Oda általában azok kerülnek, akik valóban tenni akarnak az előrehaladásukért.

A második lépcsőházban van a hajléktalanok átmeneti otthona, ahol 50 személyt (25 férfit és 25 nőt) tudunk elhelyezni.

De házaspáros elhelyezésre is van lehetőségünk, ami szintén nagyon ritka. Sőt több házasságkötés is volt már a lakóink között.