Martinkovics Tibor Turán rozé bora aranyérmet kapott az akasztói borversenyen

Fotó: Barta Zsolt

Kihívásokkal teli év

Szemerey István, aki Hajóson és Császártöltésen is rendelkezik pincékkel a Hajós–Bajai borvidéken, azt mondja, hogy az utóbbi három év legjobb borait készítette el érzése szerint. Bár óriási kihívást jelentett az előre hozott szüret, a siker egyik titka az volt, hogy a fürtök időben bekerüljenek a pincékbe. Ő látva, hogy hetekkel hamarabb indul a betakarítás, még a korábban lefoglalt balatoni nyaralását is megszakította, csakhogy a munkát elindíthassa az ültetvényeken.

Ahogy fogalmazott, alkalmazkodni kell a klímaváltozás miatt kialakult helyzethez. Így az idén kissé kócosra hagyta a szőlősorokat, azaz hatalmas lombfelületekkel védte a fürtöket. A szőlőit mint mindig, most is időben jól ellátta tápanyaggal, és a sorok közötti gyomokat is otthagyta, hogy azzal is némiképpen árnyékolja a talajt. A palackozásra szánt borok alapanyagait kézzel szedette le, míg az értékesítésre szánt fürtöket szőlőkombájnnal szüreteltette. A Nektár, a Sauvignon Blanc vagy a Cabernet Franc alapú Flóra Rozéját 60–70 mázsás hektáronkénti termésből készítette el. Mind magas minőségűek – fogalmazott a borász. Mint mondta, mindig arra törekszik, hogy a tőkék ne legyenek túlterhelve, és részben ennek is köszönhető, hogy a nagy meleget is jól elviselték. A magas minőség elkészítésének a titkai között említette azt is, hogy a 34 fokos boralapanyagot 8–12 óra alatt hűtötte le 12 fokosra, hogy megőrizze a termés beltartalmi értékeit.

Egy érdekes esetre is kitért. A cserszegi fűszeres szüretelése során kiderült, hogy gyorsabban ért, mint kellett volna, a cukorfoktartalom 35-ös értéket mutatott. Így ebből a fajtából desszertbort készített a szakember, pedig eredetileg nem erre szánta a szőlőt.