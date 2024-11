Lukács evangéliuma volt a Kecskeméti Nyugdíjasszövetség hagyományos novemberi Bibliaismereti Vetélkedőjének témája, amit pénteken rendeztek meg a Piarista iskolában. A vetélkedő üzenete, hogy Lukács evangéliuma, csakúgy, mint a Biblia maga, élő kapcsolatot jelent a vallással.

Fotó: Horváth Péter

A vetélkedő nehéz, de változatos anyagát Nagy Attila piarista atya állította össze. A zsűriben Sárközi Sándor piarista atya, Kis János nyugalmazott evangélikus lelkész mellett a Görögkatolikus Parókiát Feczák Lászlóné képviselte. Jánosi István önkormányzati képviselő köszönőjében örömét fejezte ki, hogy a kecskeméti nyugdíjasok ilyen szorosan kötődnek a valláshoz.

Lukács evangéliuma tudósításként

Lángné Nagy Mária, a nyugdíjasszövetség alelnöke elmondta, hogy idén is online, illetve jelenléttel is lehetett nevezni a vetélkedőre. Hét csapat vett részt a pénteki tudáspróbán, ahol egy kihívást jelentő tesztet kellett kitölteni, amivel a Lukács evangéliumáról szóló tudásukról adtak számot. A négyfős csapatok lehetett csak nyugdíjasokból álló vagy vegyes csapat, két nyugdíjassal és két iskolással, ami a generációk közötti híd kiépítését is szolgálja. Erre hosszú ideje hangsúlyt fektet a nyugdíjasszövetség – mondta el Lángné Nagy Mária.

Online 15 nevezés érkezett, őket külön díjazták pénteken.

A vetélkedő különlegessége volt, hogy a csapatok dramatikus eszközökkel, mintegy tudósításként adták elő Lukács evangéliumának egy jelenetét. Lángné Nagy Mária hangsúlyozta: a vetélkedő üzenete, hogy a Biblia üzenete örök, a ma emberének is szól, hiszen az élő örömhír.

A vetélkedő végeredménye az alábbiak szerint alakult.

1. Díszítőművész Szakkör Bibliabúvár csapata

2. Nyugdíjas Könyvbarátok Klubja Élő ige csapata

3. Nyugdíjas Pedagógusok Klubja Egyesület Jeruzsálem csapata

4. Szentcsalád Plébánia Klubja

5. Rendőrségi Nyugdíjasok Bács-Kiskun Megyei Egyesülete Barnabás csapata

6. Szófia Görögkatolikus Nyugdíjasklub

7. Nyugdíjas Pedagógus Természetjárók Egyesülete Olajág csapata