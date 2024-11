A közelgő Márton-napon Magyarországon is egyre többen választják a libás finomságokat. Arra azonban talán nem is gondoltunk előre, hogy bizony libahús terén készlethiánnyal is szembesülhetünk.

Húzós árakkal és készlethiánnyal is szembesülhet, aki libahúst enne Márton-napon

Fotó: Shuterstock

A libahús nem éppen slágertermék

Az elmúlt napokban kecskeméti üzletek, húsboltok sokaságát jártuk végig. Érdekes tapasztalatokat gyűjtöttünk, látva a készletet és beszélgetve az eladókkal, vásárlókkal. Az mindenképpen kijelenthető, a magyar vevők év közben csak elvétve vásárolnak libahúst, leginkább csak Márton-napkor és karácsonykor. Így van olyan húsüzlet, üzletlánc, mely például csak ezen időszakokban egészíti ki állandó készletét a libahússal. Egyik húsboltos megjegyezte, nem éri meg tartania, mert nincs rá kereslet, inkább keresik az olcsóbb árfekvésű kacsát, még ünnepek idején is.

Volt, ahol hiába várták az árut

A hét elején több olyan üzletlánc is volt, ahol egyáltalán nem kínáltak még libahúst. Azt mondták, szerdától érkezik majd áru, de biztosra nem ígérték. Egy baromfiboltban már lehetett venni combot, farhátat és lefagyasztott aprólékot, de egész libát csak a hét második felére várták, a májra pedig előrerendeléseket vettek fel.

Olyan kedvelt üzletláncban is beszélgettünk a hentessel, ahol se szerdára, se csütörtökre nem érkezett meg a liba, helyette a kacsahúst tudta csak ajánlani. A következő napokra se tudott biztosat mondani. A kisebb külföldi üzletláncok közül pedig csak az egyik kínálatában találtuk meg a libát előrecsomagolt adagokban a hűtőben.

A készlethiány, az árucsúszás okát senki nem tudta biztosra megmondani, de többen a madárinfluenza miatt megcsappant állományra hivatkoztak.

Megkérik az árát

A libahús ára nagyon változó volt. Az előrecsomagolt egész libát 1750-2000 forint/kilogramm árért láttunk csak. Ezek azonban 4-6 kilósak voltak, így aki egy jó kis sült libát készítene, akár 10 ezer forintot is kifizethetett egy-egy darabért. A libacomb ára 4000-4250 forint, a libamell 3700-5200 forint, a libafarhát 400-700 forint, a libaszárnytő 1500-2000 forint között mozgott. A libamáj a legdrágább, kilója minőségi osztályozása függvényében kilónként 14.000-20.000 forint volt. Ráadásul egy kifejlett máj akár fél kiló is lehet, és ha ezt kisütjük, látványosan kisebb is lesz, bár sokak szerint ez az igazán fenséges.