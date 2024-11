A csütörtöki Legyen Ön is milliomos! tudásalapú kvízműsorában Palik László műsorvezető először a kecskeméti Nagy Veronikával játszott. Az izgalmas fordulókban a fiatal hölgy három segítséget is igénybe vett, de teli zsebbel távozott.

A kecskeméti Kocsmakvíz háziasszonya a Legyen Ön is milliomosban

Legyen Ön is Milliomos!

A legendás műveltségi vetélkedő több mint 130 országban futott sikerrel és most ismét látható a TV2-n megújult formában. A szabályokban is történt változás. Korábban a három segítségnyújtási lehetőség – a telefonos, a felező, a nézők segítsége – most kiegészült egy negyedikkel, mégpedig a műsorvezetőtől is kérhet segítséget a játékos. A négy lehetőség közül azonban csak hármat használhatnak fel. A fődíj: 50 millió forint.

A kecskeméti Kocsmakvíz háziasszonya remekül helyt áll

Nagy Veronika a műveltségi vetélkedők kedvelői számára ismert lehet, a Kecskeméten is jól működő egész éven átívelő Kocsmakvíz rendezvény háziasszonya az Aranyhomok bisztróban. A műsorban elárulta: marketing mesterszakot végzett, van főállása, de mellékállásra van egy álma. Barber shopot szeretne. Jelenleg is barbernek tanul, tervei szerint jövő nyáron valósíthatja meg elképzelését. A játékban elnyert pénzt is erre fordítaná.

A biztonsági játék bejött

A kérdésekre sokáig tudta a válaszokat. A játék során több segítséget is elhasznált, még barátját Deres Lászlót is felhívta. Szépen menetelt, végül biztonsági játékosként a 1,5 milliós kérdésnél megállt, és a biztos egymillióval távozott. Jól tette, mert a tét nélküli megjelölésnél rosszul tippelte meg, kinek is az eredeti neve Calvin Cordozar Broadus Junior. Ő 50 Cent-et jelölte meg, de Snoop Dogg volt a helyes válasz.

A forgatás élményei

Veronika hírportálunknak elmesélte, nagyon jól érezte magát a forgatáson. Azért jelentkezett a TV2 vetélkedőjébe, mert szerette volna magát megmérettetni. Eleinte izgult a sorkérdéseknél, de amikor végre beülhetett Palik Lászlóval szemben a játékos ülésbe, teljesen megnyugodott. Annyira jó atmoszférát érzett, ráadásul ehhez hozzájött Palik László higgadtsága, így teljesen ki tudta zárni a külvilágot.