Mielőtt Lázár János Kecskemét városát érintő terveit ismertette volna Szemereyné Pataki Klaudia beszédében kiemelte, hogy a vármegyeszékhely az elmúlt 15 évben Magyarország dinamikusan fejlődő gazdasági központjává vált, ezért az infrastrukturális fejlesztések kérdése folyamatosan napirenden kell legyen. Ezt indokolja, hogy a város a következő 10 évben is nagy ipari-gazdasági fejlődés előtt áll, amit le kell követnie az infrastruktúra fejlődésének is, ami magában foglalja közút- és vasúthálózati, valamint az oktatási infrastruktúra fejlesztését – ez adta az „Építési és Közlekedési Minisztérium csúcs Kecskemét” elnevezésű tárgyalásának fő témáit is.

Lázár János Kecskeméten beszélt az ország történetének legnagyobb vasúti beruházásáról

Fotó: Bús Csaba

Félmillió embert szolgál ki Kecskemét

A polgármester elmondta, hogy a kecskeméti ingázók napi száma immár 300 ezerre tehető, szemben a 10 évvel ezelőtti 160 ezerrel, így a város 500 ezer embert szolgál ki. A polgármester égetőnek nevezte a lakás- és házépítésekhez kötődő infrastruktúra (közvilágítás, csatorna) fejlesztését, valamint a város kulturális és sportinfrastruktúrájának fejlesztését is. A polgármester elmondta: az elmúlt 10 évben 1500 milliárd forint beruházás valósult meg a városban, ami a következő 10 évben is folytatódik.

Lázár János Kecskemét példátlan léptékű fejlődését méltatta

Lázár János tárcavezető beszédében kiemelte: 10 év fejlesztési munkával Európa egyik legerősebb autóipari központja jött létre Kecskeméten a Mercedesszel és partnereivel; egy mezőgazdasági profilú városból így lett iparváros, és egy 100 ezres városból 400 ezres agglomeráció. Ez az eredmény nagyban összefonódik a polgármester nevével. A miniszter azt is kiemelte, hogy soha ilyen volumenű város-átalakításra nem volt példa mindössze 10 év alatt.

Lázár János kifejtette: a kormány és a tárca a meglévők erősítésén túl új szövetséget kötnek a várossal. Kecskemétnek pedig a 2026-os választások előtt le kell tenni egy víziót a kormány asztalára a 2026 és 2030 közé eső fejlesztésekről.

A tárcavezető elmondta, hogy a kormány 10 év alatt, 560 milliárd forintért összekötötte Kecskemétet Békéscsabával. A beruházás 2025 húsvétján fejeződik be a most épülő, Kecskemétet elkerülő M44-es szakaszt átadják. A beruházást kiegészítik az új M5 csomóponttal Kecskemét és Lajosmizse között, ami lehajtást biztosít az M5-ről az M44-re. Így két autópálya között lesz Kecskemét, mellyel két ipari övezet jön létre: az eddigi Mercedes ipari park, illetve az M44 mellett új ipari terület, melyek fejlesztési igényeiről is szó volt. A miniszter elmondta, hogy a Mercedes részben azért hozta Kecskemétre a gyárat, hogy jól képzett magyar, és ne olcsó ázsiai munkaerővel töltse fel azt.