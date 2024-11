A Lakiteleki Filmszemle a lakiteleki Népfőiskola Alapítvány, a Hungarikum Bizottság, a Nemzeti Művelődési Intézet Nonprofit Közhasznú Kft., a Rendszerváltás Történetét Kutató Intézet és Levéltár Nonprofit Közhasznú Kft. és a Dunaversitas Egyesület közös szervezésében valósult meg idén is.

Kihirdették a XXIII. Lakiteleki Filmszemle eredményeit

Fotó: Bús Csaba

A zsűri elnöke dr. Buglya Sándor, Balázs Béla-díjas filmrendező a díjátadó ünnepségen felidézte, hogy amikor 23 évvel ezelőtt Lezsák Sándorral elkezdték szervezni a szemlét, akkor azt találták ki, hogy legyen a kisközösségi filmműhelyek szemléje. Az elmúlt több mint két évtized alatt sok minden változott, de a központi gondolat mindig a közösség maradt. A közösségi mozizásnak, annak, hogy együtt nézünk filmet, utána arról beszélgetünk, közösségteremtő ereje van – hangsúlyozta a zsűri elnöke.

Arról is beszámolt, hogy a filmszemlével párhuzamosan működik egy Sára Sándor filmműhely. Ez a műhely foglalkozik a Helyi Televíziók Országos Egyesületének kis televízióival, könyvtárosokkal, egyetemistákkal. Ez a műhely azért is fontos, mert a filmet, a filmkészítést nem csak szeretni kell, hanem tovább adni. Ehhez azonban jó pedagógusok is kellenek, és mi ezért is dolgozunk – mondta Buglya Sándor.

A zsűri társelnöke, Sára Balázs Balázs Béla-díjas operatőr, filmrendező, a Színház- és Filmművészeti Egyetem docense szerint a beérkezett filmek egyre színvonalasabbak, egyre mívesebbek. Nagyon szép, értékes, kiforrott operatőri munkákat láttak idén. Mint mondta, ennek talán az is az oka, hogy az alkotók végignézhetik az összes versenyfilmet és végighallgathatják a zsűri értékelését, ami mindenképpen építő jelleggel hat rájuk. Ugyanakkor lehetőség van arra is, hogy személyesen találkozzanak filmes szakemberekkel, akiknek kikérhetik a véleményét és tanácsát.

Jövőre is lesz Lakiteleki Filmszemle

A filmszemlét Lezsák Sándor házigazda zárta le. Úgy fogalmazott, hogy amíg lesz Hungarikum Liget, addig lesz filmszemle is. Arra biztatta a fiatalokat, hogy igenis használják a mobiltelefonjaikat és készítsenek filmeket, mert ezek a kisfilmek 20–30 év múlva rendkívüli értéket képviselnek helytörténeti, országtörténeti, vagy akár Kárpát-medence-történeti szempontból. A honatya azt is elmondta, hogy jövőre is lesz filmszemle. Emellett pedig a Lakitelek Alapítvány vetélkedőt is hirdet, amely Sára Sándor életművét dolgozza majd fel.