Új helyiségeket alakítanak ki: büfé, recepció, ruhatár, raktár, öltöző, új burkolatot kapnak a helyiségek. A nagyteremben lebontják a színpadot, egy új kisebb fix színpad épül a helyén. A pályázati forrásból vásárolnak egy mobilszínpadot is, amely az előadások, rendezvények igényeihez igazodva állítanak fel a fix színpad elő részeként – ismertette a közösségek háza felújításának részleteit Kuris István László.

Kiskunhalason a közösségek háza épületét teljesen felújítják

Fotó: Pozsgai Ákos

Elmondta azt is, hogy új színpadi fény-és hangtechnikát építenek be, új bútorokat is vásárolnak az intézménybe. A jelenlegi vizesblokkot is teljesen átépítik, felújítják az épület elektromos hálózatát, új hőszigetelést kap, zöld beruházásként napelemet telepítenek a tetőszerkezetre, valamint hőszivattyút építenek be. Új LED-paneles világítást szerelnek fel.

Az együttműködési program keretében az épület pincéjét is felújítják, ahol kisebb raktárhelyiséget, valamint külön mosdót alakítanak ki, így a főépülettől elkülönítve állhat rendelkezésre önálló rendezvénytérként a pince.

A kivitelezési munkálatok várhatóan 2025 tavaszán, de legkésőbb nyáron elkezdődnek és várhatóan kilenc hónapig tartanak a közösségek házában, ahol utoljára 2009-ben voltak komolyabb felújítások.

Az épület átfogó rekonstrukciója miatt költöznie kell a helyi televízió stúdiójának és a városi hírportál szerkesztőségének is, amelyeket néhány éve ide költöztettek át a városháza épületéből. Egyelőre folynak az egyeztetések arról, hogy hol kapnak helyet, annyi bizonyos, hogy a felújítás után nem a közösségek házában fognak tovább működni – tudtuk meg az alpolgármestertől.