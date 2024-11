A harmadik felszólaló Petőfi Lakótelep, azon belül is a dr. Holló Lajos utca problémáit jelezte a városvezetőknek. Elmondta, hogy a lakótelepen is jellemző, hogy az autósok nem tartják be az előírt sebességkorlátozást. Ez azért is veszélyes, mert keskenyek és rossz minőségűek a járdák, ahol nehéz babakocsival és kerekesszékkel közlekedni, ezért sokszor az úttestre kényszerülnek. Ott viszont száguldoznak az autósok.

A negyedik felszólaló a közterületen található kiszáradt fák kivágását kérte, illetve az utak kátyúzását szorgalmazta. Az ötödik felszólaló a Pázsit utca aszfaltozása felől érdeklődött. A hatodik, egyben utolsó felszólaló a vágóhíddal kapcsolatban sorolta panaszait. Mint mondta, évek óta szenvednek a vágóhídra érkező kamionok zajától, de eddig hiába jelezték több fórumon is. A város vezetőitől a zajvédelemben kért segítséget.

Az elhangzott kérdésekre 15 napon belül írásban kapnak választ az érdeklődők.