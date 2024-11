Gubacsi Gyula polgármester részletezte az elmúlt időszak fejlesztéseit, és ismertette a jövőbeni terveket. Mint elmondta, megújult többek között a közkonyha udvara és a piactér is.

Önerőből aszfaltoztatták le a közkonyha udvarát, valamint a piactér területét Fülöpszálláson

Fotó: shutterstock.com / illusztráció

A közelmúltban újult meg a közvilágítás Fülöpszállás s egész területén. Az elavult fényforrásokat energiatakarékos LED-es lámpatestekre cserélték a szakemberek.

– Szem előtt tartva a várható energiaár-emelést, kötöttünk szerződést a közvilágítás megújítása érdekében a MVM Démász Áramhálózati Kft.-vel. Az önerős beruházás 46 millió forintba került, amit saját költségvetéséből fizette ki önkormányzatunk. Az energiatakarékos LED-es lámpatesteknek köszönhetően több mint negyven százalékkal csökkennek éves szinten a költségek – tette hozzá a polgármester.

Új aszfaltréteget kapott a közkonyha udvara

– Az óvoda épületegyüttese több funkciót tölt be, itt található a diákok és felnőttek étkeztetését szolgáló közkonyha, valamint a helyi sportegyesület edzőtermei. A meglévő betonburkolat új aszfaltréteget kapott. A beruházásnak köszönhetően autóval is járható környezetet tudtunk kialakítani. Mindemellett újraaszfaltoztattuk a piac mellett lévő teret, ami jól közlekedhető, pakolható felületet biztosít az árusok számára, megteremtve egyben a falunapi rendezvényünk kulturáltabb lebonyolításának lehetőségét. A két beruházás 8 millió forintnyi önerőből valósult meg – sorolta a beruházások részleteit Gubacsi Gyula polgármester.

Fülöpszálláson emellett a két beruházás előkészítése is folyamatban van. A község a vármegyei Terület- és Településfejlesztési Operatív Program Plusz (TOP Plusz) keretből 290 millió forintos támogatást nyert a faluház teljes körű felújítására és energetikai korszerűsítésére, valamint a településközpontban egy minden igényt kielégítő központi buszmegálló és buszforduló megépítésére.

A jövő évben a belterületi úthálózat fejlesztésére helyezzük a hangsúlyt – fogalmazott Gubacsi Gyula polgármester

Fotó: Gulyás Sándor

Felújítják a faluház épületét

– A rendelkezésre álló keret nagy részét a faluházunk megújítására költjük. Az épület több mint harminc éve készült el, azóta jelentős gépészeti, szerkezeti felújítás nem történt, így ma már nem felel meg az energetikai elvárásoknak. A projekt keretében megtörténik a víz, az elektromos és a fűtésrendszer korszerűsítése. Megújulnak a belső terek és a nyílászárók, illetve a tetőszerkezet. Újra cseréljük a sportpálya padlózatát, kiépül az új szellőzőrendszer is. Az épület a legjobban kihasznált közösségi tér Fülöpszálláson. A létesítményben tartja testnevelésóráit a helyi általános iskola, edzéseit a kézilabda-egyesület, a későbbiekben pedig a labdarúgók is használni fogják. Az épület a mozgáskorlátozottak számára is elérhető lesz. A kivitelezés megkezdése a jövő év második felében várható – fogalmazott Gubacsi Gyula.