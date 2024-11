A koraszülöttek világnapja az eseményen virágnap lett, mert apró csodából a szülők legszebb virágává nyíltak a koraszülöttek, boldogabbá, megértőbbé téve családjukat, környezetüket. – A koraszülöttek a küzdésre tanítják az őket ellátó szakembereket is – mondta el dr. Kelemen Edit, az alapítvány kuratóriumi elnöke, és a Bács-Kiskun Vármegyei Oktatókórház Perinatális Intenzív Centruma (PIC) vezető főorvosa.

A koraszülöttek világnapja alkalmából a Koraszülöttek Virágnapját szervezték Kecskeméten

Fotó: Bús Csaba

A koraszülöttek világnapja az élet közös ünneplése

Kelemen Edit portálunknak elmondta, hogy a rendezvény az élet ünneplése közösen, azokkal, akikért küzdöttek, és a szülőkkel, akikkel akkor közösen sírtak, majd együtt örültek. – Azért van szükség ezekre az összejövetelekre, hogy erőt adjunk egymásnak. Itt olyan sorsközösség van, amelynek tagjai támogatják egymást. Nem ritka, hogy a nagyobb gyermekek szülei bejárnak az osztályra támogatni az ott lévő szülőket, akik éppen nagyon nehéz pillanatokat élnek meg, de minden évben megünneplik a születésnapokat is az osztályon – mondta Kelemen Edit, és hozzátette: a rendezvénnyel, és napi munkájukkal is azért dolgoznak, hogy a koraszülöttség ne stigma legyen, és hangsúlyozta: a koraszülött gyerekek is ugyanolyan képességekkel rendelkeznek, mint a rendes időre született gyerekek.

A koraszülöttek több mint 80 százaléka valamilyen légzéstámogatást igényel

A főorvos arról is beszélt, hogy hazánkban a koraszülés gyakorisága nem változott az elmúlt mintegy 15 évben Régiónkban minden 8-9. gyerek jön világra koraszülöttként, de az osztályra kerülnek a beteg újszülöttek is, és a kecskeméti központban a vármegyén kívülről érkező újszülötteket is ellátnak. A koraszülöttek több mint 80 százaléka valamilyen légzéstámogatást igényel, hiszen többnyire még nem tudnak önállóan lélegezni, és az osztály stábja a legkorszerűbb eszközökkel segíti az újszülötteket a szövődmények elkerülése érdekében. Kelemen Edit szerint évente mintegy 300-400, segítséget igénylő koraszülött gyermek kerül az osztályra. Kelemen Edit elmondta, hogy a koraszülést számos tényező befolyásolhatja. Vannak esetek, melyeknek nem ismerik az okát, de az ismertek közül a rossz szociális helyzet hozzájárul a koraszüléshez, és bizonyos fertőzések is beindítják a koraszülést.