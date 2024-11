A szoboravatót csütörtökön tartották meg, az iskola vezetése és a tanulók körében. Az alkotás létrejöttét támogatta Angelo Minuti szobrászművész, Sánta Tibor Gábor és dr. Papp Zoltán, a városrész önkormányzati képviselője. A szoboravatási ünnepségén részt vett még dr. Mák Kornél, a Bács-Kiskun vármegyei közgyűlés alelnöke, valamint Bán János kultúráért felelős alpolgármester. Az ünnepségen együtt emlékezett a közönséggel a 2020-ban elhunyt Kocsis Sándor iskolaigazgató húga, fia és családja.

Kocsis Sándor iskolaigazgatónak állítottak szobrot Kecskeméten

Fotó: Bús Csaba

Kocsis Sándor iskolaigazgató emlékére

Az 1933-ban született Kocsis Sándort éppen 50 éve nevezték ki az iskolaigazgatónak Hetényegyházán. Életét, munkásságát dr. Papp Zoltán képviselő elevenítette fel. Kocsis Sándor 1974 és 1993 között igazgatói munkássága során legfontosabb feladatának tekintette, hogy minőségi oktatás megfelelő körülmények között folyjon. Több olyan előremutató pedagógiai módszert vezetett be, mely máshol nem volt és előrébb vitte a hetényi iskolát. Sokat tett és áldozott a helyi közösségért is. Az iskola melletti erdő fáinak ültetése is a nevéhez fűződik, melyek között felállították a szobrot.