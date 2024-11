A klímaváltozás hatásait mérsékli a zöldterületi stratégia

Győri András elmondta, hogy a Gyenes téren a Dellő-tó helyén állnak a fák, melynek jellegzetessége a vizenyős talaj, aminek köszönhetően korhadásnak indulhat a gyökérzet, illetve kifordulhat a lazább talajból. A fák korhadása egyébként is felgyorsult az elmúlt években a klímaváltozás és a légköri aszály miatt. Győri András arról is beszélt, hogy kidolgozás alatt áll Kecskemét új zöldterületi stratégiája. Ennek értelmében felül kell vizsgálni a faállományt is, kiemelt hangsúllyal az időben végzett fapótlásra, a fakivágás után, vagy akár még előtte.

Boros Gábor elmondta, hogy az egy hétig folyamatosan végzik a munkálatokat, és az aktuális munkavégzés helyét lezárják. Ez érinti a parkoló részeket is, ahová tilos és életveszélyes bemenni a lezárás ideje alatt – hangsúlyozta Boros Gábor, és hozzátette: közel 50 fát kell kivágni, és az összes többi fát megvizsgálják azért, hogy melyiket kell szárazolni és a koronáját alakítani.