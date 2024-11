A kecskeméti tánciskola vezetőjét, Váczi Nikit váratlanul érte nyár közepén a hír, miszerint – tulajdonosváltás miatt – néhány héten belül el kell hagyniuk a szeretett tánctermüket. Bár az önkormányzat segítségével alig száz méterrel távolabb, a Rákóczi út másik felén bérelhettek egy új termet, de az egyrészt kisebb, és az átalakítása is a vártnál többe került.

A kecskeméti tánciskola új termében már zajlanak az edzések. A TST táncosok folyamatosan szépítik a helyet.

Fotó: Beküldött fotó

Kialakulóban az új TST birodalom

– Még nincs kész teljesen az új táncterem, de már nap mint nap megtöltjük zenével, tánccal, szeretettel, mosolygós arcokkal. Megyünk előre! Szeretnénk ezt a helyet is igazi TST birodalommá átalakítani. Ehhez azonban még sok pénz kell – mondta Váczi Niki.

Gyűjtésbe kezdtek a fiatal táncosok

– A költözés, az új terem kialakítása nagyon sok pénzbe kerül, melyre minden megspórolt pénzünk ráment, a stresszről már nem is beszélve. Éppen ezért most nagy gyűjtésben vagyunk. Szeretnénk újra talpra állni és onnan folytatni ahonnan abbahagytuk. A gyűjtésünk egyik fő állomása lesz november 30-án az I. TST Jótékonysági Bál, melyre nemcsak a TST-s családokat invitáljuk – tette hozzá, majd további részleteket is megosztott.

A kecskeméti tánciskola szeretne hagyományt teremteni

– A jótékonysági bál nem zártkörű, bárki előtt nyitott a lehetőség, ha szeretne egy jót bulizni, és a jegyvásárlással támogatni minket. A helyszín a Hírös Rendezvényház lesz. A műsorban a saját tanítványaink mellett a Szentkirályi tűzzsonglőrök és az egészségügyi középiskola végzőseinek keringője is látható. A befolyt összeget a TST táncteremre, és a versenyzésre fordítjuk – részletezte Váczi Niki.