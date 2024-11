Folytatjuk a kecskeméti utcanevek történetét, melyhez ezúttal is Erdélyi Erzsébet A politikus térhódítása a kecskeméti utcanevekben című írását hívtuk segítségül, mely a Levéltár honlapján is olvasható. A nosztalgikus kecskeméti múltidéző sétánkhoz illusztrációkat Sebestyén Imre képeslapgyűjtő hagyatékában lévő korabeli képeslapokból válogattunk hozzá.

A kecskeméti múltidéző cikkünkben a város 20. század eleji történelmére tekintünk vissza

Fotó: Sebestyén Imre hagyatéka

Kecskeméti múltidéző 170 év távlatában

Mint arról már írtunk: a magyarországi első hivatalos utcanevek 1850-ben születtek. Egyrészt rögzítették a nép ajkán élő elnevezéseket, amelyekre az egyszerűség és természetesség volt jellemző, s amelyek létrejöttét kizárólagosan a tájékoztató, informáló funkció motiválta. Később az emlékállítás, tiszteletadás vágya, valamint a táj, az utcában élő emberek, jellegzetes építmények is ihletet adtak.

Épületek és híres személyek is megihlették a névadókat

Az 1860-as évektől gyakran változtatták az utcák nevét. „Szalonképtelenné vált utcaneveket újra cserélték. Igény mutatkozott például arra, hogy a helytörténeti szempontból kiemelkedő személyiségek mellett az országosan elismert jeles embereknek is emléket állítsanak. Eleinte csak a személyek halála után került sor erre a gesztusra, később már élőket is érhette ez a megtiszteltetés. Például Jókai Mórnak 50. írói jubileuma adott alkalmat arra, hogy a város utcaelnevezéssel örökítse meg az egykori jogakadémista emlékét. A kecskeméti városháza megálmodója, Lechner Ödön is kiérdemelte, hogy nevére még életében átkereszteljék az egykori Városháza utcát.

A trauma is ösztönző volt a névadásra

Trianonnak nagy hatása volt az utcanévadásra, elcsatolt városok, folyóvizek, vármegyék nevei jelentek meg. Trianon traumája és az elszakított részek utáni sóvárgás országszerte arra késztette a közterületek elnevezőit, hogy ne hagyják a tudatból kiveszni Nagymagyarország eszméjét, és ha már a településeket nem is lehet, legalább a nevüket megtarthassa a nemzet és átörökítse az utókorra.

Rendőrfalusi utcanevek

1925-ben egy új városrészen – a későbbi Rendőrfaluban – a Halasi és Matkói utak között új háztelkeket osztottak. Ekkor született meg a Kolozsvári, Pozsonyi, Kassai, Szabadkai, Brassói és Lőcsei utca. 1992-ben a névcsokor tovább bővült a Zágoni, Ungvári, Bánáti, Beregszászi, Nagyváradi utca és Újvidék tér elnevezésekkel.