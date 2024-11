Egy Vacsiközben lakó hölgy azt a problémát jelezte a kecskeméti közmeghallgatáson, hogy a Nagy Lajos király körútból nyíló utcában álló otthonába szinte életveszély közepette juthat el, ha a tömegközlekedést használja. Ugyanis a körút azon részén nincs járda, így az úton kell mennie, amikor is az autósok türelmetlenségével találkozik. Szemereyné Pataki Klaudia polgármester válaszában kifejtette, hogy megvizsgálják a telekjogi kérdéseket és a mérnöki irodával helyszínbejárást tartanak egy esetleg járdaépítés érdekében.

A kecskeméti közmeghallgatást az önkormányzata csütörtök délután tartotta a városházán.

Fotó: Bús Csaba

Egy Hollandfaluban lakó úr elmondta, hogy a Károly Róbert körút új szakaszán megjelentek a gyorshajtók és több motoros még a gyalogátkelőknél is egykerekezik, mindezek miatt életveszélyes helyzetek alakulnak ki. Ezért szeretnék, hogy sebességmérőket helyezzenek ki a körútra. Problémát jelent a megnövekedett forgalom és az ott járók által eldobott hulladék mennyisége, amit a lakók eddig összeszedtek, de türelmük véges. A kutyaürülék is problémát jelent a körúton. Ezért kérte, hogy tegyen ki az önkormányzat néhány hulladékgyűjtőt.

Szemereyné Pataki Klaudia elmondta, hogy hatalmas összeget emészt fel évente az a plusz munka, amit köztisztaságra kell fordítani az ilyen magatartás miatt, és megvizsgálják a kérdést.

A kecskeméti közmeghallgatáson a hajléktalanokra is panaszkodtak

A Mészáros Lázár téri társasház egyik képviselője a hajléktalanokra panaszkodott, akik odatelepednek, és gyakran odapiszkítanak, zavarják a nyugalmat. Ennek érdekében szeretnék körbekeríteni a társasház parkját, ahol játszótér van és parkolók is találhatók. Emellett a ház átjáróit is zárhatóvá tennék. A tér elöregedett fáinak cseréjét kéri a lakóközösség az önkormányzattól, illetve a játszótér növényzettel való elkerítését a parkolóktól.

A Kósafalu egyik lakója kérte, hogy a Szövetség utcai játszótér mellett létesüljön futballpálya. A hölgy kérésként fogalmazta meg, hogy az ottani területen, mely Kocsis Pál tanulókertje volt, véderdőként gyümölcsöst ültessenek, melyről mindenki szedheti a termését, egyszersmind emléket állítva a hajdani tanulókert előtt. Egy 17 millió forintos játszóeszközt is szeretnének a területre a lakók, ami a kicsi és a nagyobb gyerekeknek is megfelelő. A vételárba a lakók hajlandók bele fizetni, illetve cégeket is megkeresnek a mecenatúra érdekében.