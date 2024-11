VIP NAP – hangzatosan így konferálták fel szerdán a Tükörteremben a Városi Ifjúsági Párbeszéd Napot, melyet évente egyszer szerveznek meg a kecskeméti diákok. Az önkormányzat részéről Engert Jabané alpolgármester és Gál Zsombor önkormányzati képviselő jelent meg az eseményen. A megnyitón utóbbi kiemelte, fontosnak tartja, hogy a diákok bátran és bizalommal forduljanak a városvezetés felé.

Gál Zsombor önkormányzati képviselő beszédet tart a kecskeméti diákoknak

Fotó: Vizi Zalán

– A közös párbeszéd és együtt gondolkodás eredményre vezethet – emelte ki Gál Zsombor.

A képviselő hozzátette, nemrégiben az önkormányzat készített egy ifjúságkutatást, melynek kiértékelése folyamatban van. A cél az volt, hogy felmérjék, hogy a kecskeméti diákok mennyire ismerik a helyi programokat, szervezeteket, illetve lássák a diákok véleményeit bizonyos dolgokban. A kecskeméti diákok partnerek voltak ebben, a kérdőívet több mint kétezren kitöltötték.

A kecskeméti diákok és az önkormányzat közötti együttműködés példaértékű

A helyszínen Kovács Péter, a Nemzeti Ifjúsági Tanács elnöke kiemelte, országosan is példaértékű az az összefogás, amely a kecskeméti diákéletet jellemzi. Kevés város mondhatja el magáról, hogy az önkormányzat és a diákszervezetek ilyen jól együttműködnek egymással.

Kovács Péter azt is elárulta hírportálunknak, hogy felméréseik szerint mi foglalkoztatja leginkább a fiatalokat, így a kecskeméti diákokat is.

– Nagyon érdekli a diákokat az oktatási rendszer, hiszen az iskolákban töltik idejük nagy részét. Az oktatás módszertanáról és a tartalmi kérdésekről szoktunk beszélgetni a fiatalokkal. Álláspontjuk az, hogy szeretnék, ha olyan tudáselemeket tudnának az iskolában elsajátítani, amit később gyakorlatban is hasznosítani tudnak. Fontos eszmecserék szoktak erről kialakulni a diákokkal, akikkel természetesen szeretnénk megértetni azt is, hogy a lexikális műveltség és a kulturális tudás miért fontos – mondta a Nemzeti Ifjúsági Tanács elnöke, hozzátéve, hogy a diákokat még a mentális egészség, az online platformok világa és a közösségszervezés kérdése is erősen foglalkoztatja.