Kecskemét utcanév történelmét ezúttal is a Petőfi Népe régi mellékletében, a Grátiszban megjelent múltidéző írásunk alapján idézzük fel, melynek forrása a levéltár holnapján is olvasható Erdélyi Erzsébet A politikus térhódítása a kecskeméti utcanevekben című tanulmánya volt. A múltidézés hangulatát Sebestyén Imre képeslapgyűjtő hagyatékában található képeslapokkal illusztráltuk.

A városházáról készült képeslapot 1899-ben adták postára. Ezen időszak is fontos mérföldkő volt Kecskemét utcanév történetében

Forrás: Sebestyén Imre hagyatéka

Visszatekintés a kezdetekre

Kecskemét utcanév története kapcsán már írtuk – Erdélyi Erzsébet írása alapján – a magyarországi első hivatalos utcanevek 1850-ben, a Bach-rendszer kezdeti intézkedései között születtek. A hivatalnokok nagyrészt rögzítették a nép ajkán élő elnevezéseket, amelyek létrejöttét kizárólagosan a tájékoztató, informáló funkció motiválta. Később az emlékállítás, tiszteletadás is megjelent, mely nemsokára jellemzőbb is lett. Kecskeméten ihletett adott az utcát nyitó és záró háztulajdonos vagy a város közönsége előtt is jól ismert, valamely jeles, tisztelt lakó neve. Egy-egy nevezetesebb építmény, létesítmény is segítette a lokalizálást. Állatnevek is szerepeltek, de ezek sokszor bírálatot kaptak.