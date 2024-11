Kalán Teréz több évtizede foglalkozik könyveléssel, irodája az egyik legnagyobb ügyfélkörrel bíró a hírös városban. A neves szakember a napi stresszt és a munkával járó fáradtságot főzéssel vezeti le. Sőt, Kecskemét híres könyvelője nemcsak családjának kedvez a finomságokkal, hiszen már második éve sikert arat a térségi lekvárfőző versenyen is.

Kalán Teréz, Kecskemét híres könyvelője lekvárversenyeket nyer

Fotó: Beküldött fotó

Könyvelőként végezte el a cukrász tanfolyamot

– Könyvelőként jól ismert a városban. Azt azonban talán csak kevesen tudják önről, hogy nemcsak a szakmájának, de a hobbijának is maximális odaadással hódol. Mióta süt-főz profi szinten?

– A profi szint talán csak a lekvárjaimra igaz. Egyelőre még csak ezeket méretettem meg versenyen, de nagy örömömre nemcsak a családom, hanem a hozzánk érkező vendégek is mindig jóízűen fogyasztják el az általam készített ételeket, édességeket. Maga a sütés-főzés iránti elköteleződésem, hobbim a 1990-es évek elején kezdődött el. Nem sokkal azután, hogy alkalmazotti létemet saját vállalkozásra váltottam fel, mivel magán könyvelőként magam oszthattam be az időmet, mely pici gyerek mellett fontos tényező volt.

– Mi hozta az áttörést főzés terén?

– Egyéni vállalkozó könyvelőként indultam, de már egy év után munkatársakat vettem fel. Később cégvezetőként tudtam, hogy a folyamatos képzés és a csapatépítés is elengedhetetlen. Így munkatársaimmal ECDL számítógépes tanfolyamon vettünk részt Kecskeméten, a vendéglátóipari középiskolában. Ott összefutottam egy ismerősömmel, aki éppen cukrász képzést végzett. Nem sokáig gondolkoztam rajta és én is beiratkoztam. Így a könyvelő, könyvvizsgáló és közgazdász végzettségem mellett cukrász is vagyok.

A főzés levezeti a stresszt

– Mit ad egy neves könyvelőnek egy otthoni sütés-főzés?

– Mindig is szerettem főzni esténként, mivel mindig sikerült általa kikapcsolni, levezetni az aznap felgyülemlett stresszt. Mai divatos szólva élve, segít kiventilálni a gondokat, ellazít és feltölt.

Kecskemét híres könyvelője gyűjti a szakácskönyveket

– Saját receptek alapján dolgozik?

– Egyrészt igen, de van, hogy egy meglévő receptet alakítok át saját ízlésem alapján. Imádok alkotni, közben teljesen átszellemülök. A sok szám, a könyvelés teljesen homályba vész, csak én vagyok, a fakanál és a sok-sok finom alapanyag. Alkotok és hihetetlen boldogsággal tölt el.