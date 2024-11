Születésének 233. évfordulóján emlékeztek Katona József drámaíróra hétfőn Kecskeméten, a Katona József Emlékházban. Székelyné Kőrösi Ilona muzeológus-etnográfus köszöntőjében elmondta: a nagy kecskeméti drámaíró élete és munkássága része Kecskemét történetének és értékeinek. Emlékeztetett arra, hogy a Katona-emlékhelyek közül talán a legfontosabb a ház, ahol született. Hangsúlyozta, hogy Katonának a ma embere számára is üzenete van: születésétől haláláig a város a legfontosabb dolgok közé tartozott számára. Az író számára a szülőház és a család központi jelentőségű volt, ő volt, aki átvette a családfenntartó szerepet. Katonát történetíróként is számon tartjuk. A környékbeli pusztatemplomok keltették fel az érdeklődését, és arra is kíváncsi volt, hogy kik és hogyan éltek a pusztai területeken. Katonát a vallási tolerancia jellemezte, a más vallásúak elfogadása.

Katona József szobrát is megkoszorúzták Kecskeméten

Fotó: Bús Csaba

Bán János alpolgármester kiemelte: Katona történetírói munkásságának egyik fontos üzenete, hogy aki itt élt, és aki ma is itt él, sokkal erősebben kötődött és kötődik a városhoz és egymáshoz annál, mint ami látszólag elválaszt.

A Katona-házban Pintérné Major Éva olvasta fel Pintér Lajos József Attila-díjas költő Katona József-medalion című versét, majd Pintér Lajos emlékezett egy írásában a drámaíróra.