A szerdai összefoglalónkban is hozzuk olvasóinknak a legfrissebb híreket. Cikkeinkben beszámoltunk többek között arról, hogy fennakadást okozott egy négyes karambol az M5-ösön, egyre több hirdetésben csendül fel a Black Friday szlogen, és írtunk arról is, hogy a Kecskeméti Gyermek- és Ifjúsági Önkormányzat (KGYIÖK) szervezésében tartottak programot Kecskeméten, melyről egy videót is láthatnak olvasóink.

Karambol az M5-ösön: Egy tehergépkocsi, egy kisbusz és két kamion karambolozott Városföldnél

Fotó: Pozsgai Ákos

Karambol az M5-ösön, teljesen lezárták a sztrádát

Egy tehergépkocsi, egy kisbusz és két kamion karambolozott Városföldnél, az M5-ös autópálya 97-es és 98-as kilométerszelvénye között, Budapest irányában. A balesetben személyi sérülés is történt.

Elképesztő, mit tett a férj, hogy lehallgassa a feleségét

A gyermeke kabátjába és cipőjének talpába lehallgató készülékeket helyezett el egy édesapa, hogy kihallgassa a gyermek és az édesanyja között zajló beszélgetést. A Kecskeméti Járási Ügyészség vádat emelt ellene.

Black Friday: a vásárlók megőrülnek, de mire fel ez a nagy felhajtás?

Ha bekapcsoljuk a televíziót, beleolvasunk az újságba vagy rádiót hallgatunk, már találkozhatunk az első jeleivel annak, hogy valami közeleg. Egyre több hirdetésben csendül fel a Black Friday szlogen. Vajon a karácsonyi nagybevásárlás lehetőségének tekintik ezt a vásárlók vagy felesleges őrületnek tartják?

Merész kihívás elé néz a Spartan világbajnokság félegyházi versenyzője

Félegyházi versenyzője is lesz a Spartan Race világbajnokságnak, amit az Egyesült Arab Emírségek fővárosában, Abu Dhabi-ban rendeznek meg november 28. és december 01. között. A Spartan úgynevezett akadályfutó világversenyen a kiskunfélegyházi Szekeres Norbert is megméretteti magát. A 18 éves sportolóval a Spartan versenyről és felkészülésről beszélgettünk.

Már lehet nevezni a 17. Kecskeméti Animációs Fesztiválra

Már várják a nevezéseket a 17. Kecskeméti Animációs Fesztiválra (KAFF), amely kétévente mutatja be a legfrissebb magyar és európai animációs filmtermést, és amelyet jövőre a megszokottnál korábban, május 27. és június 1. között rendeznek meg – közölték a szervezők az MTI-vel.