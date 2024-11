A Black Friday, vagy magyarosan fekete péntek egy vásárlási mozgalom, amely a 60-as években kezdte el bontogatni a szárnyait az Egyesült Államokban, és a 2010-es évekre már világszinten is általánossá vált. Magyarországon is nehéz olyan bolttal vagy webshoppal találkozni, ahol ne készülnének „elképesztő”, „óriási”, „hatalmas”, „gigantikus”, „bombasztikus” akciókkal a vásárlóknak, akik ilyenkor sokszor a karácsonyi nagybevásárlást is elintézik.

A karácsonyi nagybevásárlás lehetőségének is tekintik a vásárlók a Black Fridayt

Forrás: shutterstock.com / illusztráció

Egyetlen nap helyett egy egész hétvége

Amerikában november utolsó csütörtökén van hálaadás, és az ezt követő péntek hivatalosan a Black Friday. Ez idén november 29. lesz, de már hamarabb is találkozhatunk reklámokkal, hirdetésekkel a különböző akciókról. Magyarországon több formája is általánossá vált ennek a vásárlási kedvcsináló mozgalomnak. Szinte már kijelenthető, hogy a legkevesebb esetben korlátozódik a Black Friday csupán egy pénteki napra. A boltok vagy a teljes hétvégét, vagy egy konkrét hetet, ritkábban még ennél is hosszabb időszakot jelölnek meg az akciós időszaknak.

Tavaly rekordot döntött a Black Friday

A queue.it cikkéből kiderül, hogy az Adobe elemzései szerint 2023-ban minden eddiginél többen vásároltak online fekete pénteken. Az adatok az Egyesült Államokból származnak, de feltehetően világszerte is hasonló volt a tendencia.

Amíg 2013-ban 1,9 milliárd amerikai dollár volt az online vásárlók összköltése Black Friday idején, tavaly ez a szám 9,8 milliárd volt. Az online vásárlás a Covid idején nagyon elterjedt, ez is vélhetően megdobta ezt a számot. Ezt az elemzésben is kiemelik, az amerikaiakat megkérdezték, és csupán az egyharmaduk tervezi, hogy idén boltokban fog vásárolni, a többiek online fogják figyelni az akciókat.

Forrás: Adobe

A Black Friday idején gyakori, hogy az emberek olyan termékeket vásárolnak, amelyek nem hétköznapiak. Az Adobe elemzése öt kategóriába sorolta, hogy leginkább mely termékekből vásárolnak az emberek fekete pénteken:

Elektronikai termékek (tv, tablet, okostelefon)

Otthoni dekorációk (elsősorban karácsonyi dekorok)

Játékok (főleg gyerekeknek karácsonyra)

Videójátékok (PlayStation, Xbox)

Egyéb (péládul: cipők, téli ruházat)

„Nem tudok azonosulni ezzel az őrülettel”

Utánajártunk annak, hogy vajon az egész mozgalom célközönsége, a vásárlók mit gondolnak a fekete péntekről. A vélemények a kecskeméti vásárlók körében nagyon megoszlanak. Azt megállapíthatjuk, a vásárlók fel vannak arra készülve, hogy ne legyenek átverve.