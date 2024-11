Az egyesület által szervezett programon felidézték az 1825-ben született Jókai Mór életét, kitérve kecskeméti vonatkozásokra, élményekre. A Jókai-emléktábla is ezen egyik fontos életeseményről árulkodik.

Jókai utca 8. szám alatti ház falán látható a Jókai-emléktábla

Fotó: Sebestyén Hajnalka

A híres Gyenes házban élt Jókai

A kis ünnepséget a helyszínen, a Jókai utcai ház előtt a járdán tartották meg. Ezen épület helyén állott egykoron a híres Gyenes ház, ahol 1842-44. között lakott Jókai Mór. Beszédében megidézte a nagy magyar író életét Székelyné Kőrösi Ilona történész, a Honismereti Egyesület elnöke. A műsorban közreműködött Ádám András, a Felügyelő Bizottság elnöke, aki felolvasta Jókai egyik levelét.

Jókai szerette Kecskemétet és a Gyenes családot

Székelyné elmondta: a felolvasott levél is tükrözi: Jókai hálával és szeretettel gondolt szállásadóira, és maradandó élményeket szerzett Kecskeméten. Jókai 1842-től a kecskeméti református főiskola diákjaként Gyenes Mihályéknál lakott. Jókai kiváló tanuló, sokoldalú tehetség volt. Barátai között volt Gyenes Pali (Gyenes Pál gyámfia), Muraközy János, Garzó Imre. Rajtuk kívül Petőfi Sándorral is jó kapcsolatot ápolt, aki 1843. január és április között vándorszínészként élt Kecskeméten.

A Jókai-emléktábla csak a kezdet

Székelyné Kőrösi Ilona hozzátette: 2025 Jókai-emlékév lesz, de az emléktáblát nemcsak a közelgő évforduló alkalmából újíttatták fel. Fontos, hogy a múlt értékeire emlékeztető emlékjelek méltó formában legyenek láthatók.

Köszönetet mondott mindazoknak, akik lehetővé tették a tábla megújulását, többek között Ádám Andrásnak, a felújítást végző Szabó Róbertnek, a ház lakóinak, Kecskemét városának és a Városi Civil Kerekasztalnak.

A jövőben több tábla megújulása is tervben van, így a Gyenes-tábla is. A koszorúzással egybekötött kis ünnepségen részt vettek többen a nagy múltú Gyenes családból is.