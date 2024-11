Az elmúlt időszakban a Covid lecsendesült, viszont környezetünkben elő-előfordult, hogy valakinek pozitív lett a koronavírustesztje. Ez nem véletlen, hiszen a fertőző betegségek időszakát éljük, de járványhelyzetről nem beszélhetünk. Influenzaszezonról viszont igen, tehát az influenza elleni védőoltás felvétele aktuális. A jelenlegi egészségügyi helyzetről dr. Gaszner András kecskeméti háziorvost kérdeztük.

Dr. Gaszner András hangúlyozta, hogy az influenza elleni védőoltás felvétele mindenkinek javasolt

Fotó: Bús Csaba / archív-felvétel

– Hosszú hetek, hónapok óta követjük az örökítőanyag szennyvízben való megjelenését, és most azt állapíthatjuk meg, hogy a legtöbb nagyvárosban, így Kecskeméten is csökken a koronavírus örökítőanyag koncentrációja. Ez azt is jelenti, hogy a megbetegedések száma nem emelkedik, és ezt a rendelések forgalmi adatai is alátámasztják, tehát pillanatnyilag nincs járványhelyzet – mondta Dr. Gaszner András.

Az adventi időszak beindíthatja a fertőző betegségek terjedését

Hogy ez a kegyelmi időszak meddig tart, azt nem tudjuk, de vannak olyan körülmények, melyek arra utalnak, van esély arra, hogy beinduljon a járvány. – Az időjárási viszonyok bármikor változhatnak úgy, hogy az kedvezzen a járvány terjedésének. A nyirkos, hideg levegőre gondolok. Illetve megérkezünk rövidesen az adventi időszakba, amikor az emberek sokkal aktívabbak, készülnek az ünnepekre és sokkal sűrűbben találkoznak. Ez is fontos feltétele a fertőző betegségek terjedésének – hangsúlyozta dr. Gaszner András háziorvos.

Az influenza elleni védőoltás felvétele erősen javasolt

Mivel az adventi időszakig még van pár hetünk, ezt kihasználhatjuk arra, hogy felkészítsük szervezetünket a fertőző betegségek terjedésére. Elsősorban az influenzára. Az influenza elleni védőoltás beadását dr. Gaszner András is javasolja.

Az orvos mindenkinek ajánlja, de a következő kategóriába tartozó embereknek különösen:

60 év fölöttieknek

alapbetegséggel rendelkezőknek (például: szív- és érrendszeri, máj-, vese-, légúti- vagy immunrendszeri betegséggel küzdőknek)

várandós kismamáknak.

– A kismamák immunizálását külön ki szeretném emelni, hiszen az édesanyai szervezet a benne fejlődő magzat védelme okán kevésbé immunogén, kevésbé tud erélyesen védekezni. Nem betegszenek meg gyakrabban a kismamák, de a szövődmények náluk sokkal súlyosabbak lehetnek, mint másoknál. Így számukra a második trimesztertől különösen javasolt az influenza elleni védőoltás felvétele – tette hozzá dr. Gaszner András.