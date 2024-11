Antibiotikum is szükséges lehet

Különösen fontos, hogy ha a lázas állapot három napnál tovább tart, illetve sűrű, sárgás-zöldes váladék szakadozik fel köhögéskor, akkor háziorvosi segítséget kell kérni, mert akár antibiotikus kezelés is szükséges lehet.

65 év felett érdemes felvenni az influenza elleni védőoltást

Minden 65. életévét betöltött személynek érdemes az influenza elleni védőoltást felvennie, különösen, ha krónikus betegségben szenved. A védőoltást a háziorvosnál lehet kérni, és ő is adja be. Ez az oltás támogatással elérhető, így ingyenesen felvehető. Lódi Brigitta azt javasolta, hogy a 65 évnél idősebbek fontolják meg a tüdőgyulladás elleni oltás felvételét is. Ezt a háziorvos felírja, majd gyógyszertárban kell kiváltani, és a háziorvos adja be. A szamárköhögés elleni oltásnak különösen a kismamák esetében van értelme.