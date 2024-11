Bírságok 9 perce

Szigorúan fellépnek az illegális hulladéklerakókkal szemben Halason – galériával

Tizenhat szemetes ingatlan kapcsán 1,7 millió forint bírságot szabott ki a halasi önkormányzat. A nem fizető illegális hulladéklerakókkal szemben inkasszókkal és számlaletiltásokkal él a hivatal. A tartozás összegét adók módjára hajtják be, szükség esetén kényszertakarítást is elrendelnek és akár elárverezhetik is az ingatlant – közölte Kuris István László alpolgármester.

Pozsgai Ákos Pozsgai Ákos

Kiskunhalason is évtizedek óta folyamatos küzdelem zajlik az illegális hulladéklerakókkal szemben. Az elmúlt évtizedben összesen közel 7 ezer önkéntes csatlakozott a TeSzedd! akciókhoz és egyéb civil kezdeményezéshez. Az illegális hulladéklerakókkal szemben lépnek fel Halason

Fotó: Pozsgai Ákos Folyamatosan dolgoznak az illegális hulladéklerakókkal szemben A Halasi Városgazda Zrt. munkatársai is folyamatosan dolgoznak hulladékkal terhelt területeken. Négy évvel ezelőtt egy civil szervezet nyertes pályázatának köszönhetően huszonegy helyszínen, majd a következő esztendőben az önkormányzat pályázott és nyert, így újabb három helyszínen, majd a következő évben újabb huszonhárom helyszínen sikerült eltakarítani összesen mintegy félezer köbméter illegálisan elhelyezett hulladékot, több ezer négyzetméteren. Az önkormányzati és civil kezdeményezések azonban szélmalomharcnak tűnnek. Áldatlan állapotok uralkodnak az Átlós út, a Kötönyi út, a Határ út, a Polgár és a Sáros utcában egyes ingatlanok területén. Sok helyen felhalmozott méteres szemétkupacok csúfítják a környezetet. Van olyan vállalkozás is, ahol szintén intézkednie kellett az önkormányzatnak, mert annyira elhanyagolt és szemetes a terület. – Szeretnénk megértetni az emberekkel, hogy a tiszta környezet élhető, a szennyezett környezet viszont a jövőnk és gyermekeink koporsója – magyarázta az alpolgármester, aki elmondta, hogy működik a városban egy úgynevezett hulladékkommandó, a városháza több munkatársát is bevonva. Kesztyűt és gumicsizmát húznak, ha kell szemetet túrnak, adatokat, nyomokat keresnek és találnak a felelősöket kutatva. Ennek köszönhetően jelenleg is százötven ingatlantulajdonossal szemben zajlik valamilyen hatósági eljárás. Tizenhat szemetes ingatlan kapcsán 1,7 millió forintot szabott ki az önkormányzat.

Illegális hulladéklerakók Halason Fotók: Pozsgai Ákos

A nem fizetőket inkasszóval és letiltásokkal terhelik az önkormányzat adócsoportjának végrehajtói. Több helyszínen kényszertakarítás is zajlik, és ha kell, árverezésig viszi az önkormányzat az ügyet. – Van, ahol a szemét elszállítása mellett az ingatlanon álló épületet is lebontatta a helyhatóság – fűzte hozzá a városvezető, aki azt kérte, hogy akinek tudomása van illegálisan elhelyezett szemétről a város területén, az jelezze e-mailben a [email protected] címen, vagy a város honlapján keresztül a bejelentő felületen, személyesen vagy telefonon.

Hírlevél feliratkozás Ne maradjon le a baon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!