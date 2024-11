Az idősek napjára Városföld 98 időse fogadta el a meghívást. A szépszámú közönséget az ünnepségen elsőként Abonyi Roland, a település új polgármestere üdvözölte. A helyi óvoda nagycsoportosai vidám kis műsorral kedveskedtek az időseknek, majd Bárány Lili és Bárány Levente citerázott és énekelt népdalokat. Mindketten a kecskeméti Kodály Zoltán Ének Zenei Általános Iskolába járnak és Vadas László citeraoktató tanítványai, helybéliek a nagyszüleik, akik nagyon büszkén hallgatták unokáikat.

Óvodások is felléptek a városföldi idősek napján

Fotó: Beküldött fotó

Az időseket vacsorával is megvendégelték, melyet a Sárgakocsi vendéglő szolgáltatott, sertésragut körettel, savanyúsággal. Finom pogácsák, italok és édes sütemények is kerültek az asztalokra, amelyet Városföld Község Önkormányzata finanszírozott. A sztárvendég Magyar Rózsa énekesnő volt, akit kétszer is visszatapsoltak. A zenét a Havanna Duó szolgáltatta.