Mindenszentek napján az elhunyt szeretteinkre való ünnepélyes megemlékezést tartottak a Bokodi úti temetőben. A mindenszentek napja a keresztények ünnepe, az üdvözült lelkek emléknapja, melyet a katolikus keresztény világ november elsején tart.

Mindenszentek napján az elhunyt szeretteikre emlékeztek Baján.

Fotó: Márton Anna

Péntek délután érkezett a hír, hogy a MOL vezetékéből szivárog valamilyen folyadék a Soltvadkert-Selymeshez közeli erdős területen. A szivárgás helyszínére riasztották a soltvadkerti önkormányzati tűzoltókat is és rövid idő alatt megérkeztek a MOL szakemberei is.

Népi kultúránk része a fejfaállítás. Régi temetőinkben, ha fogyó számban is, de máig találkozhatunk fából készült sírjelekkel. Ezek közül is kiemelkednek az emberalakos fejfák, melyekből Bács-Kiskunban, a dunapataji temető páratlan kincset rejt a néprajztudomány számára.

Egyre népszerűbb Magyarországon az a kezdeményezés, miszerint a novembert úgy töltik, hogy egész hónapban egy csepp alkoholt sem isznak. A száraz november kihívás történetéről, illetve az alkoholizmusról Hegymegi István kecskeméti addiktológiai konzultánssal beszélgettünk.

Újabb három összeállítással tízre emelkedett a Nők a Nemzet Jövőjéért Egyesület Bács-Kiskun vármegye értékeit népszerűsítő filmjeinek száma. Az Agrárminisztérium és a Hungarikum Bizottság támogatásával készült ismeretterjesztő kisfilmek ezúttal is egy-egy kvízbe ágyazva jutnak el a vármegye oktatási intézményeibe. A három új film egyike, mely a Magyar népmesék rajzfilmsorozatot mutatja be, a november 13. és 15. között zajló XXIII. Lakiteleki Filmszemle versenyprogramjába is bekerült.

Ősszel se bújjunk a négy fal közé, keressünk kedvünkre való kikapcsolódást. Ehhez ötletként elkészítettük az új programajánló cikket, melyben a következő napok kecskeméti eseményeiből válogattunk.

A sztráda melletti szántásba repült egy személykocsi az M5-ös autópálya 101-102-es kilométere között, a Szeged felé vezető oldalon. A helyszínre mentőhelikopter is érkezett.

Az új közszolgálati, zárt kikötő ünnepélyes átadását tartották október utolsó napján Baján.

Nem mindennapi megtiszteltetés érte a kecskeméti származású hegedűművészt. Pusker Júlia ezentúl Stradivari hegedűn játszhat.