Szombaton sem hagyjuk olvasóinkat izgalmas, friss hírek nélkül. Cikkeinkben beszámoltunk többek között arról, hogy szigorúan büntetik az illegális hulladéklerakókat Kiskunhalason, a legújabb turisztikai fejlesztésekről is hírt adtunk, és videót is mutattunk olvasóinknak az érsekcsanádi háztűzről.

Az érsekcsanádi háztűz miatt elvesztette otthonát egy család

Fotó: Pozsgai Ákos

Szigorúan fellépnek az illegális hulladéklerakókkal szemben Halason

Tizenhat szemetes ingatlan kapcsán 1,7 millió forint bírságot szabott ki a halasi önkormányzat. A nem fizető illegális hulladéklerakókkal szemben inkasszókkal és számlaletiltásokkal él a hivatal. A tartozás összegét adók módjára hajtják be, szükség esetén kényszertakarítást is elrendelnek és akár elárverezhetik is az ingatlant – közölte Kuris István László alpolgármester.

Örülhetnek a lakosok, újabb fejlesztésekkel gazdagítják Bács-Kiskunt

A bugaci Aranymonostor Látogatóközpontban tartotta ülését a vármegyei közgyűlés. Több turisztikai fejlesztésre is pályázik a Bács-Kiskun Vármegyei Önkormányzat.

Országos sikert hozott a páratlan ízvilágú kiskőrösi méz

Szomor Balázs méhész édes terméke öregbíti Petőfi Sándor szülővárosának a presztízsét. A kiskőrösi méz magas elismerést kapott.

Újra nyerni tudott a KTE

Az OTP Bank Liga 15. fordulójában a KTE az ETO vendége volt. Hosszú idő után újra győzelemnek örülhettek a lila-fehér játékosok és szurkolók, a Kecskeméti TE Kovács és Lukács góljaival nyert.

Kiderült, mikor kezdődik és mivel jár a kalocsai uszoda korszerűsítése

Fontos mérföldkőhöz érkezett a kalocsai uszoda és gyógyfürdő korszerűsítése. Mutatjuk, mikor kezdődnek a kalocsai uszoda felújítási munkálatai.

Bravúros életmentés! Két nap után találták meg a 81 éves férfit

Jó hír látott napvilágot Bács-Kiskunban. Bravúros életmentésről számolt be közösségi oldalán a Hírös Rescue Team Speciális Mentő Egyesület.

Háztűzhöz rohantak a tűzoltók Érsekcsanádon

Kigyulladt egy családi ház tetőszerkezete Érsekcsanádon, a Deák Ferenc utcában. A bajai hivatásos tűzoltók három gázpalackot hoztak ki az épületből, valamint áramtalanították a lakóházat.