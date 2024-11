Borkovits Tamást, a Szegedi Tudományegyetem Bajai Obszervatóriumának tudományos főmunkatársát az MIT (Massachusetts-i Műszaki Egyetem) munkatársai 10 évvel ezelőtt keresték meg közös együttműködés reményében. Legutóbb a mesterséges intelligenciát is segítségül hívva egy eddig ismeretlen hármas csillagrendszert fedeztek fel.

Egyedi hármas csillagrendszert fedeztek fel amerikai és bajai csillagászok

– A fotometriai űrtávcsövek, amelyek voltaképpen műholdakra szerelt távcsövek, rengeteg csillagnak mérik folyamatosan a fényváltozásait, így keresnek bolygókat – mondta hírportálunknak Borkovits Tamás. Hozzátette: soha nem látott dolgokat is fel tudnak fedezni. A csillagok nagy része változócsillag. Ezek egy speciális fajtáját alkotják a fedési kettőscsillagok. Ilyenekkel foglalkoznak Baján és Magyarországon. Ezek egyetlen csillagnak látszanak és csak onnan lehet felismerni, hogy ott két csillag van, hogy időről időre, ha az éléről látjuk a pályát, akkor elfedik egymást, és ezért azt látjuk, hogy a csillag fénye elhalványodik. A naprendszeren kívüli bolygókat ugyanilyen elven keresik, tudtuk meg a csillagásztól.

A Neptunusz bolygót is hasonló módon fedezték fel

– Korábban is tudtuk, hogy létezik sok hármas csillagrendszer. A Kepler űrtávcső előtt azonban olyat soha nem láttunk, hogy ez a harmadik csillag is elfedi a fedési kettőscsillagot. Ezek az extra fedések teljesen különleges fénygörbét produkálnak. Ha ezeket jól értelmezzük és visszafejtjük hihetetlen mennyiségű információt meg lehet tudni a csillagokról. Emellett, ha ilyen közel van a harmadik csillag, akkor a csillagok gravitációsan is zavarják egymást, változik a pálya alakja, a mozgás sebessége, és ezek a zavarok így megjelennek már nem csak az extra, harmadik testfedésekben, hanem a fedési kettőscsillagok szokványos kölcsönös fedéseiben is – számolt be Borkovits Tamás.

Egy eddig ismeretlen hármas csillagot fedeztek fel a mesterséges intelligencia segítségével

Gyakorlatilag ugyanúgy, ahogy a 19. században a Neptunusz bolygót felfedezték a Naprendszerünkben, hogy azt látták, hogy a Szaturnusz és az Uránusz nem úgy mozog, ahogy kellene, és ebből gondolták, hogy van ott még egy plusz bolygó.