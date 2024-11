Halottak napja a szeretteinkre való emlékezésről szól. A hosszú hétvégén fellobbannak az emlékezet mécsesei, melyek pici, rebbenő és könnyen kihunyó lángjai a törékeny, véges életre emlékeztetnek bennünket, de arra is, hogy egy kicsi láng, csakúgy, mint egy emberi élet, fénnyel tölti el a környezetét. Az ünnepen idén is fenséges mécseserdő világítja be a sírhelyeket, emlékezetes látványt nyújtva a kilátogatóknak.

Fotó: Bús Csaba

Rendőrök és polgárőrök is segítenek halottak napja alkalmából

A temetők környékének megnövekedett forgalmát idén is rendőrök, városrendészek és polgárőrök segítenek irányítani, a biztonságos érkezést és távozást elősegítve ezzel.