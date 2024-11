A képen: Nagy Antal, aki 2 hónapja él a félegyházi hajléktalan szállón

Fotó: Vajda Piroska

A szakmai vezető arról is beszámolt, hogy szívesen fogadnak adományokat, de mielőtt bármit is a szállóra vinnénk, érdemes előtte telefonon érdeklődni, hogy mire van szükség, mert kicsi a raktározási kapacitásuk. Főként praktikus dologra – sapka, sál, kesztyű, mosható kabátra van szükség, ingekre, öltönyökre nem igazán. Mindig örülnek a tartós élelmiszereknek és tisztálkodási, tisztítószereknek.

Azt is megtudtuk, hogy a hosszú téli estéken különböző rendezvényekkel is próbálják szebbé tenni a szálló lakóinak életét. Novemberben van például a szolidaritás éjszakája, amikor bográcsozással és vetélkedőkkel színesítik a napot. De készülnek már a karácsonyra is, ami az év legnehezebb időszaka az ellátottak életében. A karácsonyi ünnepségen például tavaly betlehemest adtak elő a dolgozók és ellátottak együtt. Ilyenkor édességet, ajándékcsomagot ajándékoznak az ellátottaknak, amit év közben az adományokból tesznek félre nekik.

A hajléktalanszálló az utolsó mentsvár

A hajléktalanszálló az utolsó mentsvár volt az 52 éves Nagy Antal számára is, aki két hónapja Csanádpalotáról érkezett a félegyházi intézménybe. Elmesélte, hogy élete anyagi nehézségek okán került krízisbe. Mivel a környezetében senki segítségére nem számíthatott, tartalékait felélve kényszerült a hajléktalanszállóra. Lábsérülése miatt csak kerekes járókerettel tud közlekedni, ilyen állapotban viszont nem talál munkát. Egykor pedig jól fizető állása volt. Tizenhat évig békefenntartó katonaként dolgozott. Szolgálatot teljesített az egykori Jugoszláviába, de volt Irakban is. Egy véletlen lábsérülés miatt adta fel a katonai pályát. Utána alkalmi munkákból próbálta fenntartani magát. Jelenleg 27 ezer forint a havi jövedelme, amiből még a legszükségesebbekre sem futja – sorolta a férfi, aki abban reménykedik, hogy egyszer sikerül megműttetni a lábát, és hogy felépülése után munkát is talál majd.