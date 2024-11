Keresztesné Csikós Gabriella, a Göllesz Viktor Óvoda, Általános Iskola, Készségfejlesztő Iskola, Fejlesztő Nevelés-Oktatást Végző Iskola, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény igazgatója a részletekről elmondta, Balogh Máté és dr. Zacher Gábor összefogásából összegyűlt 300 ezer forintos támogatásból vásárolták az új eszközöket, melyeknek köszönhetően még hatékonyabban tudják a gyerekeket fejleszteni.

Új eszközök segítik a gyerekek fejlesztését a Göllesz Viktor Intézményben

Fotó: Vajda Piroska

Azt is hozzátette, hogy két éve új épületrésszel bővült az intézmény, ahol az óvodások, az általános iskola alsó tagozatosai és az autizmussal élő gyerekekkel foglalkoznak. A Kun utcai telephelyen fejlesztő szobákat alakítottak ki, ahol logopédus, gyógypedagógus, konduktor és gyógytornász foglalkozik a gyerekekkel, egyéni és csoportos formában is. Hozzájuk kerültek az új fejlesztőeszközök.

Keresztesné Csikós Gabriella örömmel számolt be arról is, hogy egyre nagyobb figyelmet, több támogatást és segítséget kapnak magánszemélyektől és vállalkozóktól egyaránt. – Jó érzés, hogy sokat változott az iskola megítélése az elmúlt években. Elfogadnak bennünket és elismerik az intézményben folyó szakmai munkát. Ehhez talán az is hozzájárult, hogy nyitottak vagyunk, bárki bejöhet megnézni az itt folyó munkát. Nagyon értékes gyerekek járnak hozzánk, bár legtöbbjük valamilyen fogyatékkal él, de attól ugyanolyan hasznos tagjai lehetnek a társadalomnak, ha megkapják a szükséges fejlesztést – hangsúlyozta az igazgató.

A gyerekek nagyon örültek az ajándéknak

Fotó: Vajda Piroska

Jótékony célú prevenciós előadás

Az adomány dr. Zacher Gábor, közismert toxikológus és Balogh Máté, a Félegyházi Sörműhely vezetőjének összefogásának köszönhető. A főorvos rendszeres vendége ugyanis a kiskunfélegyházi Ágyú Kézműves Sörgalériának és nagy rajongója a félegyházi söröknek. Többször is járt Félegyházán, így szövődött barátság sörfőzőmester és a főorvos között. Egyik beszélgetésük alkalmával kérte fel Máté egy prevenciós előadásra dr. Zacher Gábort, aki örömmel tett eleget a felkérésnek. Mivel ingyenesen vállalta az előadást, Máté úgy gondolta, hogy akkor legyen jótékony célú az esemény, amit augusztusban rendeztek meg. Az előadáson a vártnál is több érdeklődő vett részt, így sikerült mintegy 300 ezer forintot összegyűjteni a Göllesz Viktor Intézmény részére.