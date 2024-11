A csütörtöki összefoglalónkban is hozzuk olvasóinknak a legfrissebb híreket. Cikkeinkben beszámoltunk többek között arról, hogy a sürgősségi osztály szakápolójára támadt egy nő, megtudtuk, hogy mennyi hó eshet Kecskeméten, és írtunk arról is, hogy fogadalmat tettek a honvédkadét-tanulmányaikat megkezdő fiatalok Kiskunhalason, melyről egy videót is készítettünk olvasóinknak.

Fogadalmat tettek a hazájukat szolgálni akaró honvéd kadétok Halason

Fotó: Pozsgai Ákos

Lázár János: Magyarország történetének legnagyobb vasúti beruházása kezdődik az Alföldön

Az ország történetének legnagyobb vasúti beruházása indul el 2025-26-ban, mely az Alföldre fókuszál. A mintegy 600 milliárdos fejlesztéssel újjáépítik a Szeged–Kiskunfélegyháza, a Kiskunfélegyháza–Cegléd, és a Kecskemét–Dabas–Budapest vasútvonalakat – jelentette be Lázár János Kecskeméten. A plenáris találkozót követő sajtótájékoztatón további közeljövőbeli kecskeméti fejlesztéseket is bejelentett az építési és közlekedési miniszter.

Őrjöngő beteg támadt rá az ápolóra a sürgősségin

Közfeladatot ellátó személy elleni erőszak, könnyű testi sértés és rongálás miatt vádat emeltek egy nővel szemben, aki kórházi ellátása során mindenkit szidalmazva rátámadt a sürgősségi osztály szakápolójára.

Technológiaváltási válaszút előtt állnak a mezőgazdálkodók

Gazdaköri észrevételek szerint a korábbiakhoz képest nagyobb érdeklődés mutatkozik az új agrár-környezetgazdálkodási (AKG) pályázatok iránt. Az ide kapcsolódó támogatásokkal a gazdák biztonságosabbnak látják megélhetőségüket, de ehhez technológiaváltásra van szükség.

Öngyilkosság Kecskeméten: a Szalagházból vetette mélybe magát egy ember

Fényes nappal ugrott ki valaki a Szalagházból. Az öngyilkosság Kecskeméten, a Petőfi Sándor utcában történt, az esetet közigazgatási eljárásban vizsgálja a rendőrség.

A nyugdíjasok elkötelezettek a 13. havi nyugdíj megtartása mellett

A magyar kormány idei nemzeti konzultációja több terület mellett érinti a tizenharmadik havi nyugdíj kérdését is. Az október végétől kitölthető konzultációs ívben szerepel, hogy a megszüntetése helyett a következő években állandósítani kell a tizenharmadik havi nyugdíj juttatását. A konzultáció rákérdez arra, hogy mit gondolnak erről a kitöltők. Az utca emberét kérdeztük a témában, melyről kecskeméti nyugdíjasok beszélnek videóinterjúnkban.