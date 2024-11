A fejlesztés a Bácsbokodi Napközi Konyha és Mini Bölcsőde tetőfelújítását és tetőhéjazat-cseréjét foglalta magában. Zsigó Róbert beszédében hangsúlyozta: a korábbi időszakban azért dolgoztunk, hogy fejlesszük a településeket, hogy javítsuk a szolgáltatások színvonalát, azért, hogy a kisebb településeken élőknek is könnyebb legyen az életük.

Modern környezetet varázsoltak a fejlesztésekkel. Zsigó Róbert, Baja és térsége országgyűlési képviselője, miniszterhelyettes és Kovács László polgármester

Fotó: Márton Anna

– Mindannyian érezzük, hogy az elmúlt években veszélyes időket éltünk. Covid, háború, energiaválság. Magyarország Kormányának ezekben a nehéz időkben is fontos a családok támogatása, a települések fejlesztése. Bácsbokod is sokat fejlődött az elmúlt időszakban. A települések fejlesztését több kormányzati program is segíti. Ezek közül az egyik legfontosabb a Magyar Falu Program. Csak ebből Bácsbokod az elmúlt években közel 267 millió támogatást kapott – fogalmazott a honatya.

Teljesen felújították a tetőt

Kovács László polgármester bemutatta az aktuális fejlesztés részleteit. Hangsúlyozta, hogy az érintett ingatlanban napközi konyha és minibölcsőde található, így az épület százszázalékos kihasználtság mellett működik.

A beruházás keretében bontásra került a meglévő tetőhéjazat és lécezés, megtörtént a használaton kívüli kémények bontása, a faanyag gomba- és rovarkártevő elleni, valamint égéskésleltető kezelése, a tetőlécezés és ellenlécezés. A munka során páraáteresztő fóliát helyeztek el, kicserélték a deszkázást és új cseréphéjazatot, valamint hőfogókat alakítottak ki. A fejlesztés keretében elvégezték a bádogozási munkákat, lefestették a fafelületeket és a meglévő napelemeket és napkollektorokat le- illetve visszaszerelték.

Számos fejlesztés megvalósult az elmúlt években

A tulajdonos önkormányzat az elmúlt években a lehetőségeihez mérten mindent megtett az épület korszerűsítésért, ám bizonyos felújításokat a pályázati támogatások és a gondos gazdálkodás ellenére sem tudott megvalósítani. Az önkormányzat a korábbi években több beruházást is végzett az épületen: Leader-pályázatból szigetelték a külső homlokzatot és a födémet, kicserélték a nyílászárókat, valamint a homlokzatokat nemesvakolattal vonták be. Konyhafelújítási pályázatból valósult meg a napközi konyha teljes belső felújítása, napkollektoros rendszer elhelyezése, valamint konyhai gépek és eszközök beszerzése. A fentieken túl KEOP-pályázatból az épület napelemes rendszert kapott, TOP pályázatból pedig az épület délnyugati szárnyában egy hét férőhelyes minibölcsődét alakítottak ki.