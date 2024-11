Vasárnap sem hagyjuk olvasóinkat friss, izgalmas hírek nélkül. Cikkeinkben beszámoltunk többek között arról, hogy Bács-Kiskunban tombol a madárinfluenza, egy soltvadkerti család saját vadaskertjében is jártunk, és írtunk arról is, hogy szép példáját mutatták az összefogásnak a kisszállásiak, hiszen a faültetés közös erővel valósult meg a központi parkban, amiről videót is készítettünk olvasóinknak.

Egy kisebb vadaskert található Soltvadkert határában. Több mint száz szarvas, három emu, birkák, lovak, nyulak, baromfik, fekete mangalicák lámák és egy őz laknak a Brosius-Szomor házaspár több hektáros birtokán. A szabadság szót sem a szülők sem pedig a két gyerekük nem ismeri. Ennyi állat mellett ugyanis nincs megállás a vadaskertben.

Már kilenc vármegyében van jelen a járvány hazánkban. A madárinfluenza terjedése miatt szigorú intézkedéseket vezetett be az országos főállatorvos. Az érintett állomány felszámolása és a járványügyi nyomozás folyamatban van – közölte Nagy István agrárminiszter. Bács-Kiskunban észlelték a legtöbb kitörést.

A kecskeméti Mercedes-Benz Gyár Nemzeti Kosárlabda Akadémián évről évre elkötelezett munka folyik annak érdekében, hogy valóra váljon sok fiatal álma: bekerülni a felnőtt csapatokba. Idén tovább bővült azon kosarasok száma, akik a kecskeméti kosárakadémia után mára már a felnőttek között pattogtatnak.

Mi köze a Zsákdugónak a Nagykőrösi utcához? Hogyan lett a Kápolna utcából Lugosi, majd ismét Kápolna? Kecskemét történelmét felelevenítő múltidéző cikkünkből erre is választ kaphatnak a nosztalgiázók.

Szép példáját mutatták az összefogásnak a település lakói az elmúlt szombaton, amikor utolsó mozzanatához érkezett a falu központjának felújítása. Platánfákkal ültettek tele a központi parkot, amely több tízmillió forint pályázati forrásból, valamint jelentős lakossági és vállalkozói felajánlásból újult meg mostanra.