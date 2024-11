Bócsán társasági eseményként tartják számon a Bócsatort, melynek keretében hat csapat vágott disznót. Nemcsak az eszem-iszomról szólt a falusi disznóvágás, hanem ilyenkor találkoznak a rokonok és a barátok. Egy disznó levágása és az érdeklődők kínálása ugyanis komoly munka. Mindenki a legjobb tudása alapján készíti ilyenkor a reggeli sült vért, a pecsenyét, a májat.

Falusi disznóvágást rendeztek a településen immár tizenkettedik alkalommal.

Fotó: Barta Zsolt

A munka reggel a szíverősítőként egy-egy házi pálinka legurításával kezdődött, majd a csapatok tagjai leszúrták a jószágokat. Ezt követően feldolgozták a húst. A zsűri ennek a metódusát, a környezet kialakítását, az ételek ízét is pontozta. A hangulatfelelős a pálinka mellett a Nosztalgia Zenekar és Abaházi Csaba, a Retró Rádió műsorvezetője volt. A konferálás feladata Káposzta Lajos helytörténésznek, újságírónak jutott.

Több mint száz vendéget várt az egyik csapat

A csapatok úgy végezték a munkájukat, ahogy azt a régi öregektől tanulták. Borbényiné Harnóczi Anikó, a Buckalakók csapatának a vezetője mintegy negyven személynek irányította a munkáját. Volt köztük bócsai és soltvadkerti is. A levágott jószág 120 kilós volt, és 100-150 embert vártak vendégségbe. Sült vér, hagymás resztelt máj, sült pecsenye, hurka, kolbász, orjaleves, töltött káposzta, rántott szelet és grillezett tarja illatozott a Buckalakók sátrában, ahol a dolgozók egyen kötényben végezték szorgos munkájukat. Nem volt nehéz a csapatot irányítania, mert otthon a férjén kívül három fiának is szervezi a mindennapjait. Hajnali négykor indult a műszak, amely legalább éjfélig tart, mondta a csapat főnöke.

A falusi disznóvágáshoz ideális idő várta a csapatokat

A sátruk melletti csapat neve a Vidám Oldal, amely társaság irányítója Bíróné Boldog Erzsébet Babi volt. Mint mondta, reggel ötkor keltek a férjével, tökéletes idő, mínusz 1-2 fokos hideg várta a társaságuk tagjait, akik 140 kilós jószágot vágtak. Ahogy minden csapatnál, úgy itt is elkészült reggel a sült vér, ahogy Babi mesélte, anyósa készítette a reggeli csemegét, amely mint mindig, most is különleges volt. Hogy mi is ennek a titka, nem lehet tudni, pedig ahogy mondta, mindig ott áll mellette. Klasszikus hagymás vérről van szó, amelyet vágott paprikával dúsít anyósa, és lesz egy kis leve is az ételnek. Hogy meddig terveztek kint maradni? A végsőkig kitartunk, mondta szombat délelőtt Babi. A férje rengeteg barátot, ismerőst, rokont meghívott, úgyhogy vendégsereg az volt a Vidám Oldal csapatnál.